「im.B」吸金詐騙90億 北院許芳瑜任受命法官

庭長吳承學負責為「im.B」吸金詐騙案抽籤，由北院衛股許芳瑜受命承審。（記者溫于德攝）

2023/09/01 12:11

〔記者溫于德／台北報導〕槍砲通緝犯曾耀鋒（改名曾國緯）化身台灣金隆公司老闆，結交政商名流，利用政府對P2P（去除銀行中介，人對人）管控不足的漏洞，成立不動產借貸媒合平台「im.B」，造假債權狂吸90億元；台北地檢署本週一依銀行法等5罪起訴曾男等31人，今將案卷移送，台北地院上午公開抽籤，由刑19庭衛股法官許芳瑜中擔任受命法官，與同庭審判長江俊彥、陪席法官林彥成共組合議庭。

司訓所52期結業的法官許芳瑜，過去曾負責審理「花蓮縣富里鄉鄉長賄選案」、「百萬環球資產公司吸金案」、「前兆豐金控董事長接受客戶招待案」。

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至於在押5人，包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、帳房顏妙真、新竹營運處處長陳振中、財務長潘志亮等五人在押；北院預計下午3時開移審庭，決定續押或交保。

台灣金隆負責人由曾父掛名、曾的女友張淑芬任副總兼川晟投資負責人，自案發起至今年5月，主打9至13％高獲利，推銷投資假債權，還以台灣金隆、川晟等名義邀名人喝春酒、播送媒體人盛竹如廣告、編造「受金管會監督」話術取信投資人，實則拿後期投資人的錢支付前期本息，四千多人受害，直到今年4月跳票，投資人才組自救會提告。

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