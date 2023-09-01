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高端控陳宜民抹黑疫苗死亡率 北檢不起訴

高端疫苗控告陳宜民加重誹謗、妨害信用及違反傳染病防治法之散播流行疫情不實訊息等罪；北檢認為，陳的言論與公益相關，且經合理查證才提出適當的質疑或評論，今將陳宜民不起訴。圖為高端疫苗。（資料照）

高端疫苗控告陳宜民加重誹謗、妨害信用及違反傳染病防治法之散播流行疫情不實訊息等罪；北檢認為，陳的言論與公益相關，且經合理查證才提出適當的質疑或評論，今將陳宜民不起訴。圖為高端疫苗。（資料照）

2023/09/01 10:15

〔記者錢利忠／台北報導〕疫情嚴峻期間，前立委陳宜民去年對外指高端疫苗死亡率為BNT的2.88倍，質疑高端防護力，恐成防疫破口；陳的言論經媒體報導後，高端疫苗因此控告陳宜民加重誹謗、妨害信用及違反傳染病防治法之散播流行疫情不實訊息等罪；台北地檢署認為，陳的言論與公益相關，且經合理查證才提出適當的質疑或評論，今將陳宜民不起訴。

高端表示，媒體報導引述陳宜民的言論，指稱引述CDC（疾管署）資料是「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計資料。而該項數據為接種疫苗後，時序相關的死亡通報，不代表死亡與疫苗是否有關，死亡通報與疫苗兩者之間為時序關係，非判定為因果關係。

高端指出，國內每種疫苗因適用年齡層不同，開打時間不同，不良事件的通報率自然有落差。舉例來說，國內BNT較晚開打，且BNT適用族群涵蓋低齡族群，因此若僅以通報率來看，AZ死亡相關的時序通報自然會遠遠高於BNT。在未校正情形下，此數值並不具有科學分析意義。

高端表示，陳宜民有其醫學與公衛學識背景，對於此等資料的解釋，理應具備專業判讀能力；但陳卻刻意扭曲事實，刻意引導媒體進行「死亡率為BNT的2.88倍」等不實報導。

檢方認為，當時在疾管署並未公布接種各疫苗年齡層分布等進階資料的情形下，就疫苗接種統計資料及接種後不良事件通報資料，以大數據分析的結果，並非全無參考價值，且陳宜民所發布的言論，使用「疑似因疫苗死亡率」等文字，並未直接認定死亡結果與接種疫苗有直接的因果關係，難認定陳的言論有扭曲、誤導及毀損高端疫苗的名譽、信用等惡意。

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