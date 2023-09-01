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首頁　>　社會

機車踏墊上的布袋一直動！網憂虐狗報警 結局神展開

警方連日查訪找到小豬，確認沒有小狗受虐。（民眾提供）

警方連日查訪找到小豬，確認沒有小狗受虐。（民眾提供）

2023/09/01 09:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕網友在臉書社群發文，稱目睹一名機車騎士的腳踏墊上，搭載的藍色布袋一直在動，還露出一隻「狗腿」，擔心有狗受虐或即將變成「香肉火鍋」，警方獲報成立專案小組追查，經調閱數千筆資料並實際查訪後，確認袋裡裝的是「豬」不是「狗」，小豬目前仍平安長大，還沒變成火鍋肉片或滷豬腳。

警方指出，上月26日，民眾在臉書社團「高雄人大小事」PO文，聲稱目睹名男子騎乘機車抓走小狗放於藍色大布袋內，袋中露出一隻白腳，擔心小狗遭虐或被宰殺食用，警方獲報後不敢大意，成立得案小組展開追查。

經調閱涉案車牌後，查詢得知車主為出租機車行，車行老闆也提供數千筆曾租過該輛機車的民眾資料給警方查詢，員警加班火速排查，鎖定當時騎車的是范姓外籍移工（37歲）；范男到案後大喊冤枉，直接帶員警前往永安區一處豬舍，並指著豬舍內說「小小的腳，白白的那個」。

員警此時才確認，網友眼中疑似小狗的腳，是小豬的白蹄，但為求慎重，員警除在豬舍找到裝小豬的藍色布袋，也致電給范男購買豬隻的養豬場確認來源後，才確認本案未違反動物保護法，而小豬目前也平安長大，暫時沒有生命危險。

民眾上網PO文稱疑似有狗受虐，警方成立專案小組查緝，發現是一場烏龍。（記者黃佳琳翻攝）

民眾上網PO文稱疑似有狗受虐，警方成立專案小組查緝，發現是一場烏龍。（記者黃佳琳翻攝）

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