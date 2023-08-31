車子拋錨坐車道待援 小貨車閃避撞死正、副駕駛

蔡姓駕駛的小貨車行經埔鹽鄉埔港路時，因車輛故障臨停路邊後走到車道上等待救援，結果遭楊男駕駛車輛撞上，送醫後不治。（民眾提供）

2023/08/31 22:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉埔港路只有2線道，去年6月一輛由蔡姓男子搭載陳男的車輛，因故障臨停車道上，兩人走下車後未打警示燈，走到車輛左側坐在車道上等待救援，當時楊姓男子駕駛車輛，準備從左側超車閃避故障車輛，結果將撞上蔡、陳2人，導致2人傷重不治。彰化地方法院審理，認為雙方均有過失，將楊男依過失致死罪，判刑六月。

判決書指出，去年6月23日晚間7點多，蔡男行經埔鹽鄉埔港路時車輛突然故障，他將車輛靠邊臨停，但未打雙黃燈跟豎立車輛故障標誌警示，就跟陳男走到車輛左側車道上，或坐或站等待救援，此時楊男駕車欲從左側超越故障車輛，卻沒注意車道上有人直接撞上，造成陳男多處骨折併血胸，當天即傷重身亡，蔡男則是頭部重創及血胸，送醫救治後，於7月13日傷重身亡。

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判決書指出，案發路段缺乏路燈照明，但仍可透過車輛頭燈的照明查知前方路況，事發前就有另一輛車因發現前方路況，而閃過2人，楊男應充分注意車前狀況，即可及早閃避，避免車禍發生，但楊男未能充分注意車前狀況，來採取必要安全措施，違反駕駛注意義務情節，是發生車禍原因之一。

判決書亦指出，蔡男因車輛故障臨停車道上，但車身佔據車道二分之一，他下車後未豎立故障標誌或開啟雙黃燈警示，還與陳男一起坐或站立在車子左側，明顯已阻礙交通，也是造成車禍發生原因之一，

法官審酌，楊男案發後立即報警，且坦承犯行，並與蔡男家屬調解成立，但與陳男家屬調解條件未能達成共識，因此依過失致死罪，判刑6月，全案可上訴。

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