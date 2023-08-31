華航建議懲處3工會幹部被認定不當勞動行為 興訟獲勝確定

華航在6年前的抗議活動中被批「血汗工廠」，事後懲處3空服員，被認定「不當勞動行為」，華航不服 興訟，最高行政法院改判華航勝訴確定。（記者楊國文攝）

2023/08/31 21:44

〔記者楊國文／台北報導〕華航空服員工會幹部張良駿3人，6年前年參加「623運輸業工時大體檢」抗議活動，批評華航為「血汗工廠」，被華航空服處評議會建議懲處解僱或3大過等處分，遭勞動部認定構成「不當勞動行為」，並要求將裁決決定書公布在華航內部網站10日以上；華航不服提起行政訴訟，被判敗訴，上訴後，最高行政法院罕見自為判決，改判華航全部勝訴，認定未構成不當勞動行為、勞動部要求華航網站公布決定書亦屬違誤，全案確定。

2017年，任職華航的桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元，參加當年6月在交通部前舉行「623運輸業工時大體檢─反過勞、要休息」抗議活動，張書元還在臉書批評華航為「血汗工廠、詐騙集團」，當天參與者也上演行動劇，穿著空服員制服，由旁人潑灑紅漆，象徵勞工血汗，引起社會關注。

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事後，華航空服處評議會約談張良駿3人，建議分別做出重懲，包括張良駿解僱、2大過、1小過；林馨怡3大過；張書元解僱、1大過處分。

張良駿3人質疑華航處分違法，向勞動部申請裁決。勞動部審議認定，華航構成工會法第35條的「不當勞動行為」，另外，華航應自裁決決定書送達起7日內，將決定書公布在華航網站首頁10日以上。

華航提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，認為勞動部2項處分違法。不過，台北高等行政法院判華航敗訴。華航不服，提起上訴。

最高行政法院今天自為判決，判華航全部勝訴，認定華航空服處評議會所為只是「懲處建議」，並非終局懲處決定，懲處建議仍須知會人力資源處提交紀律人事評議委員會審議，再上呈總經理裁決，未構成工會法的不當勞動行為；另外，勞動部要求華航將決定書刊登在華航內部網站10日以上，屬違法處分，全案確定。

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