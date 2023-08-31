報復性檢舉？彰基周邊半年狂噴近1700張機車違停罰單

彰化基督教醫院周邊機車停車位一位難求，近半年警方開單高達近1700件，地方盛傳是「檢舉魔人」所為。（民眾提供）

2023/08/31 13:16

〔記者湯世名／彰化報導〕報復性檢舉？彰化市彰化基督教醫院周邊的旭光路、南校街與博愛街等街道，機車停車位一位難求，近半年警方接獲檢舉逾500起機車違規停車通報，員警開單高達近1700件，地方盛傳是少數人因不滿違停被開單告發，憤而扮起「檢舉魔人」，甚至傳出某醫師也因為曾被開單而經常拍照檢舉。

警方︰每天接獲違停檢舉只能依法行事

警方指出，近半年來他們每天都接獲通報彰基周邊違停檢舉，也造成半年來開出近1700張罰單，只要機車停騎樓與人行道就屬違規，他們也只能依法行事。

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彰化基督教醫院前的旭光路與周邊南校街、博愛街等路段，警方在短短半年內就接獲民眾高達逾500起違停通報電話，只要警方接獲報案，就會派員到場針對黃線或紅線停放的汽機車開單告發，由於被開單者當中有不少是前往彰基看診的病患或家屬，因此抱怨聲不斷，甚至傳出檢舉者是1名醫師，不僅檢舉違規停車，甚至連攤販佔據騎樓或人行道營業也都被檢舉。

彰基對此指出，9月1日起彰基教學研究大樓將試辦開放238個機車停車格讓病患與家屬停放，前3小時不用付費，自第3個小時之後則是每小時收費10元。其實彰基除就學研究大樓之外，所屬的停車場共有1200多個機車停車位，目前都是不收費，也都還有空位，但有部分病患或家屬認為從停車場走到總院需要數分鐘，在不願步行之下，將機車停在總院周邊，也因此被檢舉違規停車。

彰基教學研究大樓9月1日起將開放238個機車停車位，每小時收費10元。（民眾提供）

彰基教學研究大樓9月1日起將開放238個機車停車位，每小時收費10元。 （民眾提供）

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