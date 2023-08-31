政商「老樹」糾葛！前台東縣長吳俊立控竊盜 前市代獲判無罪

前台東縣長吳俊立在政界仍具影響力，且經商有成。東海岸一筆土地上的茄苳老樹，他認為擁所有樹，控前台東市代林献堯竊盗，但法官判林無罪。（記者黃明堂攝）

2023/08/31 09:09

〔記者黃明堂／台東報導〕一棵老樹身價動輒數十萬元，甚至百萬計，東海岸一棵老茄苳挖掘買賣，牽扯出台東政商界官司。前台東縣長吳俊立與謝姓富商控告前台東市市民代表林献堯涉嫌盗挖他們土地上的老茄苳樹變賣；林献堯辯稱，是與前成功鎮長侯武成仲介土地「以樹代佣」，仍被檢方依竊盗罪起訴；但台東地院一審及花蓮高分院二審均認林献堯無竊盗意圖，判無罪。

茄苳樹原位於成功鎮一處私有土地，土地所有權人謝姓商人於審理時證稱，當初是由侯武成介紹購買該土地，他本來要投資吳俊立的飯店，後來因為沒有投資，便將該土地上之樹木交由吳俊立自由使用。

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吳俊立也證稱，當初謝姓商人購買這塊土地時，其實是兩人共有，但是土地所有人只登記謝姓商人，謝的老闆積欠他約1億餘元，原本欲將該土地過戶到他名下以清償債務，但這塊地沒什麼價值，所以他向對方說只要將土地上之樹木給他即可。

檢方起訴林献堯涉嫌加重竊盗罪，起訴書中指林献堯於民國109年1月5日至7日間，指示王姓男子挖掘茄苳樹，王男僱用挖土機竊走茄苳樹，再轉售到嘉義地區，得款20萬元，涉犯攜帶兇器竊盜罪嫌。

林献堯供稱，土地買賣事宜，是他介紹謝姓商人與侯武成認識，再由侯武成介紹謝姓商人購買土地，是侯武成將其取得之土地上之樹木分一半給他作為介紹之佣金，因此有權處分樹木。

謝姓商人證稱，當初確實將樹交由吳俊立，但也說因事隔已久，且佣金部分是由公司法務處理，他沒印象當初有無支付佣金。

法官認為，謝姓商人稱並無將土地上樹木贈與予侯武成作為土地買賣佣金，是否真實，非屬無疑，檢察官的起訴證據不足，應判林献堯無罪。

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