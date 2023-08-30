8/30 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/30 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月30日）開獎的第112000207期今彩539頭獎、第112000207期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000207期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、07、08、09、12、15、20、22」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1622注中獎，每注可得100元。

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第112000207期今彩539中獎號碼為「13、16、33、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共5561注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5438注中獎，每注可得50元。

第112000207期39樂合彩中獎號碼為「13、16、33、35、36」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9592注中獎，每注可得1125元。

第112000207期3星彩中獎號碼為「901」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000207期4星彩中獎號碼為「1436」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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