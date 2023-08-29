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8/29 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落新北、高雄

今晚（8月29日）開獎的第112000206期今彩539頭獎開出3注，800萬獎落新北、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（8月29日）開獎的第112000206期今彩539頭獎開出3注，800萬獎落新北、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/29 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月29日）開獎的第112000206期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由高雄市三民區覺民路564號1樓「來得富彩券行」、新北市新店區三民路1號1樓「一路發電腦彩券行」及新北市林口區中正路169號「百勝投注站」開出；第112000081期大樂透、第112000206期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000081期大樂透中獎號碼「06、07、10、22、41、42，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共34注中獎，每注可得4萬8260元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬4650元；伍獎共1725注中獎，每注可得2000元；陸獎共2296注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬841注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2336注中獎，每注可得400元。

第112000081期49樂合彩中獎號碼為「06、07、10、22、41、42」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3228注中獎，每注可得1250元。

第112000206期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、11、12、13、14、15、17、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共87注中獎，每注可得500元；肆獎共1050注中獎，每注可得100元。

第112000206期今彩539中獎號碼為「02、04、10、13、37」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共6753注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1885注中獎，每注可得50元。

第112000206期39樂合彩中獎號碼為「02、04、10、13、37」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合共259注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬906注中獎，每注可得1125元。

第112000206期3星彩中獎號碼為「159」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000206期4星彩中獎號碼為「0149」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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