「海神三煞」張敦量2審曝影片求輕判 宋母：耍手段跟拍毫無悔意

張敦量等人涉將宋男打成重傷，宋母質疑「這種人能教化嗎？」。（本報合成）

2023/08/30 19:43

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣食品業小開張敦量前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，在台中跟宋姓男大生發生車禍，張夥同李韋霖、陳勁豪涉將宋男打成重傷，引發社會關注，張男一審判9年，今天二審開庭，張男律師提出男大生去年6月出庭受訪，以及到健身中心和朋友有說有笑的畫面，主張未達重傷害程度，請求法官輕判；宋母則認為張男律師耍手段、跟拍，毫無悔意，要求重判。

瑪莎拉蒂小開打人案，今天在台中高分院開庭，包括同夥李韋霖、陳勁豪及其母，以及張敦量和父親，還有三人委任的辯護律師，以及被害宋姓大學生的母親、律師等人都出庭。

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張敦量的委任律師，當庭申請勘驗兩段影片，一段是宋生去年六月開庭時，接受媒體採訪的影片；另一段則是宋生步出健身房，與朋友有說有笑的影片，證明經過治療後，宋生已可獨立行走，過程中不需人攙扶，不構成「重傷害」要件，主張一審認定有違誤，請求從輕量刑。

不過公訴檢察官認為，該段步出健身房影片來源不明，被告律師僅說是不明人士提供，不能當作合法證據，且3人至今否認犯行，還提出這段影片，顯然是刻意跟蹤，已嚴重侵犯宋生的隱私權，甚至讓宋生置於隨時會被跟拍的恐懼中，該影片不具證據能力。

合議庭後來未當場勘驗該段健身房影片，僅勘驗宋生出庭時接受媒體採訪的影片，院方也將3段受訪影片，摘錄為文字檔。

張敦量在審理中，數度向法官表示悔意，但僅承認傷害與強制犯行，不承認有殺人犯意，並起立向宋母致歉表示「宋媽媽，對不起」，但宋母未正眼看他。

宋母則表示，張敦量等人雖口口聲聲表示有悔意，但未曾在她或兒子的面前致歉，案發至今也未付過一毛錢，法院審理時還否認犯行，現在還跟拍兒子出庭、到健身房的影片，對他和兒子的生活造成很大恐懼，並說兒子被他們毆打後腦部受傷，要回到社會已經是很困難的事情，也有很大的心理障礙，如果這樣都還能獲得輕判，會是天大的笑話，請求法官從重量刑。

彰化縣食品業小開張敦量。（資料照）

張敦量等人涉將宋男打成重傷，宋母質疑「這種人能教化嗎？」。（資料照，記者張瑞楨攝）

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