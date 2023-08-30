轟卓政宏領兼職費卻稱無給職挨告 林為洲判賠1元理由曝

卓政宏不滿林為洲發文指摘並開記者會砲轟，提起民事告訴；北院今判卓全部勝訴，林除應賠償1元，也要將本判決主文等內容刊登在自由時報等三報頭版各1日，林還要在臉書刊登卓勝訴判決全文。（資料照，記者塗建榮攝）

2023/08/30 18:53

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林為洲轟領兼職費卻稱無給職 卓政宏︰車馬費等都統稱「兼職費」

〔記者溫于德／台北報導〕資訊策進會執行長卓政宏，不滿國民黨立委林為洲發表「資策會執行長卓政宏偽造文書兼職聲明還說謊」一文公開指摘，且開記者會砲轟，已損及其人格，提起民事告訴。台北地院指林為洲未到庭答辯也未透過書狀說明，依規定視同自認，判林為洲應如數賠償1元，同時要將本判決主文等內容刊登在自由時報等三報頭版各1日，林還要在臉書刊登卓勝訴判決的全文。

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卓政宏主張，他在資策會擔任執行長，並擔任鐵道技術研究及驗證中心的無給職董事，僅於鐵研中心開會時領取車馬費及出席費。

然而，去年10月28日，林為洲卻在「立法委員林為洲」臉書粉絲專頁公開發表標題為「資策會執行長卓政宏偽造文書兼職聲明還說謊」的貼文，指摘卓政宏「說謊」、「違法紀」、「欲蓋彌彰」。

卓政宏進一步指出，去年11月1日，林為洲以直播方式在立法院召開「卓政宏 說謊 隱匿 拒認錯 資策會踹共記者會」，聲稱「卓政宏竟然開始恐嚇、吹哨者要找出來」、「卓政宏說謊、隱匿，而且還拒絕認錯」、「不要試圖想要對吹哨者恐嚇、查水表，這是最令人不齒的事」等不實言論。

卓政宏強調，林為洲所為導致大眾誤認卓恐嚇要開除吹哨者，或是卓侵占資策會財產，足以貶損他的人格、名譽及社會評價，決定求償1元，同時要求刊登本案判決主文等。

北院說明，林為洲經合法通知，除未到庭答辯也沒提出書狀說明，以供審酌，故依民事訴訟法規定，視同自認，堪信卓政宏主張為真，因此判林應如數賠償卓1元，並於自由時報等三報的頭版，以半版篇幅刊登「判決標題」、「案號」、「當事人」、「案由」、「判決主文」，林還要在「立法委員林為洲」臉書粉絲專頁登載卓勝訴判決的全文。可上訴。

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