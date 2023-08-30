鷄籠中元祭花車遊行 基警打詐基隆隊深入人群識詐宣導

基隆市警察局打詐基隆隊趁著中元祭遊行期間，深入人群進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/30 16:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕傳承迄今已169年歷史的鷄籠中元祭昨日舉行，基隆市警察局打詐基隆隊也參與活動，將遊行花車設計置入「反詐165宣導」，希望藉此向民眾宣導最常見詐騙手法，以「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假網購拍賣」、「假檢警」類型，並提醒民眾重視反詐騙訊息、學會辨識詐騙電話手法，以免上當受騙。

基隆市警察局張樹德局長表示，鷄籠中元祭是基隆重要年度文化盛事，為強化打擊詐欺犯罪識詐工作，此次特別派出打詐基隆隊，到遊行現場進行宣導，藉此提醒民眾重視反詐騙訊息；有鑑於近日投資詐欺日益增多，不時有民眾接獲詐騙集團謊稱投資股票、虛擬貨幣、期貨等話術詐騙，呼籲民眾接獲類似資訊皆應審慎評估、提高警戒，只要需交付大筆金額均有風險，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。

請繼續往下閱讀...

此外，打詐基隆隊也於暑假期間舉行電玩競賽宣導，成功吸引萬名青少年朋友上線觀看，由基隆刑警大隊反詐宣導偵查員高子傑到轉播台上宣導，透過案例的分析向觀眾們分享近期常見的詐騙手法，提醒青少年們課餘時間打工賺零用錢需謹慎，以免遭詐騙集團利用成為提款車手或是人頭帳戶。

基隆市警察局打詐基隆隊趁著中元祭遊行期間，深入人群進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

打詐基隆隊也於暑假期間舉辦電玩競賽進行反詐騙宣導，吸引萬人在線上觀看。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法