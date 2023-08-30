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首例！檢察官徐錫祥任國安局副局長 蔡清祥︰適才適所

高檢署主任檢察官徐錫祥將調任國安局副局長。（資料照）

高檢署主任檢察官徐錫祥將調任國安局副局長。（資料照）

2023/08/30 12:05

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕國安局副局長陳進廣9月1日退休，遺缺定由高檢署主任檢察官徐錫祥接任，徐將成為史上首位轉任國安體系的檢察官，法務部長蔡清祥今對此表示，徐在檢察體系表現良好，新職適才適所。

蔡清祥指出，徐錫祥擔任過金門、新竹、彰化、新北等四個地檢署檢察長，他在新竹地檢署服務期間，親自帶著檢察官到竹東分局偵訊辦案；在金門服務時，也曾參與地區安全會報；擔任海巡署政風處處長期間，亦對廉政業務非常熟悉。因此，從犯罪偵查、廉政、國家安全等面向綜合來看，徐錫祥涉略廣且優異。

蔡清祥表示，徐錫祥這次有機會往另外一個領域去發展，發揮所長，他給予祝福及恭喜，希望徐能夠藉著新的工作角色，讓檢察體系繼續獲得更多人民的肯定及支持。

蔡強調，他針對徐錫祥在檢察體系的過往表現、個人特質，提出一份充分說明，供用人機關參考，並大力推薦，相信徐在新職上為適才適所。

徐錫祥是中興大學法律所碩士，司法官學院31期結業，本次獲得倚重，由高層欽點借調，經高檢署點頭，可望於9月上任，將負責統籌國內治安業務。徐未來歸建檢察體系，可望把辦理國安業務的經驗帶回偵查系統，有助於提高檢察官對國安案件的認識。

國安局副局長近年除了從體制內拔擢內升，亦有警官與調查官出任，本次再度向外徵才，從檢察體系找人，可見國安局的用人思維已朝向多元進用的方向前進。

而檢察官的角色，近來也逐漸展現公益代表人的角色，被視為政府重要的人才資料庫，除了本次的國安局，行政院、金管會、經濟部等重要機關，亦均向檢察體系請求借調檢察官任職。

徐錫祥將成為史上首位轉任國安體系的檢察官，法務部長蔡清祥今對此表示，徐在檢察體系表現良好，新職適才適所。圖為行政執行署30日舉行高階主管、分署長交接及宣誓典禮，法務部長蔡清祥出席主持監交。 （記者羅沛德攝）

徐錫祥將成為史上首位轉任國安體系的檢察官，法務部長蔡清祥今對此表示，徐在檢察體系表現良好，新職適才適所。圖為行政執行署30日舉行高階主管、分署長交接及宣誓典禮，法務部長蔡清祥出席主持監交。 （記者羅沛德攝）

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