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im.B主嫌曾耀鋒另涉礁溪市地重劃案 北檢：案件仍偵辦中

im.B主嫌曾耀鋒（中）被起訴。（資料照）

im.B主嫌曾耀鋒（中）被起訴。（資料照）

2023/08/30 11:17

〔記者錢利忠／台北報導〕有四海幫背景的槍砲通緝犯曾耀鋒，改名曾國緯後化身台灣金隆公司老闆，結交政商名流，成立不動產借貸媒合平台「im.B」，造假債權狂吸90億元，被台北地檢署依違反銀行法等罪起訴；有立委質疑北檢沒查曾男所涉宜蘭縣礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案，北檢今澄清，案件仍偵辦中。

北檢今表示，媒體報導所指，部分政治人物是否涉有相關不法，或曾耀鋒另以某市地重劃案吸金詐騙等情節，均另案偵辦中，尚未偵結。

本案因有政治人物出席春酒、調查官參與投資而引來非議；包括行政院副院長鄭文燦、立委陳歐珀、台南市長黃偉哲均遭藍營民代告發，不過事證不明，北檢仍列他字案調查中。

鄭文燦昨強調，真相只有一個，就是他不認識曾國緯，也無涉此事。

陳歐珀於案發後則強調，絕對沒有與詐團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助，然而，政治追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重。

黃偉哲則曾於台南市議會接受質詢時說明，指外界常看圖說故事，當時，他與曾國緯夫婦拍照，是因為他們捐助台南3場紙風車劇團，要表演當天，有地方人士邀請吃飯，他是客人，曾國緯夫婦也是客人。

北檢表示，中央銀行於2018年即示警，國際間已衍生詐騙等P2P監管問題，本案自2016年爆發至今，我國對於P2P的管控，仍採銀行與P2P平台合作與協助自律的模式，應檢討自律規範之不足。

台灣金隆負責人由曾父掛名、曾的女友張淑芬任副總兼川晟投資負責人，自案發起至今年5月，主打9至13％高獲利，推銷投資假債權，還以台灣金隆、川晟等名義邀名人喝春酒、編造「受金管會監督」話術取信投資人，實則拿後期投資人的錢支付前期本息，至少4千多人受害，直到今年4月跳票，500多名投資人才組自救會提告。

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