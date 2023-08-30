為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「私刑正義」幫朋友的閨密出氣竟刺死她男友 判刑13年定讞

圖為警方帶著主嫌楊蔡蓂葦前往尋找兇刀。（資料照）

圖為警方帶著主嫌楊蔡蓂葦前往尋找兇刀。（資料照）

2023/08/30 11:22

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子楊蔡蓂葦因好友的閨密跟辛姓男友吵架，竟率眾替她出頭，持14公分水果刀刺穿辛男的胸腔致死，一審、二審皆判刑16年，高等法院更一審認為他已認罪且已陸續賠償家屬35萬元，犯後態度良好，改判13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2018年38歲辛男，在夜店擔任吧台調酒師兼經理，他的劉姓女友在酒店工作，2人同居北市廈門街，同年1月27日凌晨，劉女下班後和黃姓閨密等人去KTV歡唱至天亮才返家，辛男不滿而質問她，2人激烈爭吵，劉女即向黃姓閨密訴苦。

黃女把此事跟朋友楊蔡蓂葦講，卻意外引來殺機，楊蔡鼓躁欲糾眾前往教訓辛男，劉女見情況失控，不願交出住家鑰匙，眾人仍強奪鑰匙，逐戶找辛男，找到後侵入住宅圍毆辛男，一陣拳打腳踢之際，楊蔡蓂葦持刀猛刺辛的背部，造成辛男血胸、氣胸，送醫不治。楊蔡隔天投案。

台北地院一審依殺人罪將楊蔡判刑16年，二審維持，但被撤銷發回；高等法院更一審認定，楊蔡到案後坦承持刀殺害辛男、案發緣由、過程、參與者等事實，犯後態度尚稱良好，已陸續給付被害人家屬35萬元，有賠償誠意，依殺人罪改判13年徒刑，最高法院駁回被告上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越籍女在旅社前身中多刀不治！高雄警方追緝男友
2023/08/29 08:22

越籍女在旅社前身中多刀不治！高雄警方追緝男友
被砍131刀「我快沒氣力了」 女友誤認健身喘氣聲錯失搶救良機
2023/08/23 09:45

被砍131刀「我快沒氣力了」 女友誤認健身喘氣聲錯失搶救良機

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
大社婦人命案 死者愛女夥同男友殺母裁定收押
2019/07/14 12:15

大社婦人命案 死者愛女夥同男友殺母裁定收押
痴戀不成！男大生怒殺學姊父親 重判20年
2015/09/10 11:19

痴戀不成！男大生怒殺學姊父親 重判20年

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播