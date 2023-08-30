「私刑正義」幫朋友的閨密出氣竟刺死她男友 判刑13年定讞

圖為警方帶著主嫌楊蔡蓂葦前往尋找兇刀。（資料照）

2023/08/30 11:22

〔記者張文川／台北報導〕台北市男子楊蔡蓂葦因好友的閨密跟辛姓男友吵架，竟率眾替她出頭，持14公分水果刀刺穿辛男的胸腔致死，一審、二審皆判刑16年，高等法院更一審認為他已認罪且已陸續賠償家屬35萬元，犯後態度良好，改判13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2018年38歲辛男，在夜店擔任吧台調酒師兼經理，他的劉姓女友在酒店工作，2人同居北市廈門街，同年1月27日凌晨，劉女下班後和黃姓閨密等人去KTV歡唱至天亮才返家，辛男不滿而質問她，2人激烈爭吵，劉女即向黃姓閨密訴苦。

請繼續往下閱讀...

黃女把此事跟朋友楊蔡蓂葦講，卻意外引來殺機，楊蔡鼓躁欲糾眾前往教訓辛男，劉女見情況失控，不願交出住家鑰匙，眾人仍強奪鑰匙，逐戶找辛男，找到後侵入住宅圍毆辛男，一陣拳打腳踢之際，楊蔡蓂葦持刀猛刺辛的背部，造成辛男血胸、氣胸，送醫不治。楊蔡隔天投案。

台北地院一審依殺人罪將楊蔡判刑16年，二審維持，但被撤銷發回；高等法院更一審認定，楊蔡到案後坦承持刀殺害辛男、案發緣由、過程、參與者等事實，犯後態度尚稱良好，已陸續給付被害人家屬35萬元，有賠償誠意，依殺人罪改判13年徒刑，最高法院駁回被告上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法