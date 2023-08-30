看到本報報導冒用聚祥詐騙案 婦人恍悟被騙急報警逮2嫌

警方起出詐騙集團車手身上的現金、收據等證物。（警方提供）

2023/08/30 10:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢警分局7月初查獲詐騙集團冒用「聚祥投資股份有限公司」名義，開設聚祥投資APP騙得李姓婦人315萬元，詐團成員食髓知味要求李婦再面交50萬元，被警方埋伏查獲；蔣姓婦人同樣下載聚祥投資APP，陸續交給詐團成員202萬元後，看到本報報導聚祥投資APP詐騙的新聞後，驚覺自己也被騙，趕忙報警，警方利用詐團要求蔣婦面交105萬元的機會，逮回車手林姓、闕姓男子，已依詐欺罪嫌將他們送辦。

蔣婦（66歲）日前透過手機通訊軟體加入詐騙集團的群組後，被群組內的高獲利、高報酬等訊息吸引，下載了聚祥投資APP，並依對方指示，陸陸續續面交202萬元給詐團成員，以為能投資股票賺大錢。

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後來蔣婦想要獲利了結，要求詐團退回款項，對方不答應，反以「須配合金管會監管部門核查」為由，要求蔣婦再交付105萬元才能領回所有款項，讓蔣婦起疑，上網以聚祥投資為關鍵字搜尋，赫然發現本報已報導過李婦因聚祥投資APP被詐騙，趕忙向中壢警方求助。

蔣婦配合警方，假意要交付105萬元，約詐團在中壢區吉安街一處便利商店碰面，警方派員埋伏，等到林男與闕男現身想要取款時，一擁而上逮回2人，除依詐欺罪嫌將他們送辦外，還要溯源追查詐騙集團的上游成員，並呼籲民眾切勿加入可疑的投資群組，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查獲詐騙集團車手依詐欺罪嫌送辦。（警方提供）

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