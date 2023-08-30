刺探法輪功資料 台商當共諜改判為1年2月

台商薛楨純涉嫌中國國安部吸收充當共諜，一審依國安法的刺探秘密未遂罪判刑1年2月，二審改判無罪，如今更二審再改判有期徒刑1年2月。圖為2021年8月二審獲判無罪後，他眼眶泛淚受訪稱「感謝還我清白」。（資料照，記者楊國文攝）

2023/08/30 10:32

〔記者楊國文／台北報導〕台商薛楨純被中國國安部吸收充當共諜，向新北市賴姓調查官打聽「法輪功」創辦人李洪志、李美歌父女的入出境紀錄，他否認犯罪，一審判1年2月徒刑；不過，高等法院認定都是檢舉薛楨純的賴姓調查官主動邀約、意圖要求協助蒐集中國情資，改判無罪，高院更一審仍判無罪，今更二審認定涉刺探、蒐集機密，意圖危害國家、社會安全，依國安法的刺探秘密未遂罪改判1年2月徒刑。可上訴。

薛楨純今未到庭聆判，委任律師事務所人員庭後說，收到判決後，將提起上訴。

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薛男曾就讀中正預校，2002年從陸軍飛彈指揮部士官除役。

檢方指控，薛楨純2014年初赴中國投資，經友人介紹認識綽號「王總」、「小鄭」等中國國安部第四局官員。「王總」、「小鄭」要求薛楨純蒐集我國外交往來資訊、引薦認識的官員、民代。薛楨純2017年考取政治大學戰略與國際事務碩士在職專班，得知賴姓同學是新北市調查官，2018年2月、3月間趁聚餐時，向賴姓調查官索取李洪志、李美歌的入出境紀錄，被賴姓調查官錄音、舉報。

薛楨純在審理時辯稱，是賴姓調查官想「布建」他，他知道「王總」等2人自稱中國國安部人員都是胡扯，但吹噓後下不了台，才一路吹下去。

台北地院認為，薛男在訊問時已交代與「王總」等2人認識經過，加上在賴男錄音中明確告知「王總」等2人為中國國安部第四局官員，因此依國安法的刺探秘密未遂罪判刑1年2月。

高等法院審理時，薛楨純辯稱兩次餐敘都是賴姓調查官主動邀約，賴姓調查官稱有績效壓力，要求他提供情資，他並無刺探情資的意圖。

高院二審判決認定，檢調未證明「王總」等二人為中國黨政軍機關人員，且賴男主動邀約聚餐，並要求薛協助蒐集中國情資，無法認定有刺探、蒐集公務機密意圖。此外，高院勘驗發現，薛楨純和賴姓調查官均未說出李洪志父女的名字，筆錄卻出現，認定檢方未舉證為何指控薛楨純欲蒐集情資的對象是李洪志父女，前年8月改判無罪。當時薛楨純聆判後喜極而泣，眼眶泛淚受訪，稱含冤3年「感謝高院還我清白」。

不過，檢方不服，上訴最高法院，最高法院認為有再調查必要，撤銷發回高院審理，更一審認定薛楨純無犯罪事證，仍判決無罪。今更二審再改判1年2月徒刑。

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