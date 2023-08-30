上百佳麗現場選妃！高雄暗黑界首選SPA館爆警民衝突

高雄老司機首選「星都美妍館」被警方查抄。（翻攝網路）

2023/08/30 10:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕號稱全館上百佳麗現場選妃、百分百本人照片的「星都美妍館」是高雄老司機首選的溫柔鄉，女服務生不但個個「賣力演出」，魅力值滿點，收費又相當平價，每天吸引大批尋芳客上門，警方獲報前往查抄，檢方偵結後依妨害風化起訴廖姓負責人和黃姓店長外，莊姓尋芳客也因拒捕衝撞員警，被依妨害公務罪起訴。

檢警指出，藏身在七賢一路某大樓的「星都美妍館」，每天中午12點就開始營業至隔天清晨6點，主打「全館採現場選妃」、「上百佳麗任你挑選」、「百分百本人照片」，剛開業時老司機們抱著嚐鮮新態小試水溫，結果一試成主顧，回饋出來的評價，大多是稱讚店內服務生夠熱情、服務一級棒，且「茶資」2600元至3600元，價格相當實惠。

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但豔名遠播的情況下，吸引警方注意，員警去年11月2日晚間前往搜索時，當場在3間包廂裡查獲2名越南籍、1名台籍女服務生正在跟男客連結，廖姓負責人和黃姓店長當場被逮送辦。

正當員警在場搜索時，58歲莊姓老司機看到女服生們四處逃竄，他也跟著一起衝，當員警表明身分喝令他們不要亂動時，莊男竟不顧危險，推擠女服務生的背部撞員警企圖逃離，造成2名員警手部受傷，莊男也被警方合力制伏逮捕送辦；雄檢偵查時，莊男還否認犯行，辦稱他只是跟著大家一起跑，不知道警察上門臨檢，但說詞不被檢方採納，偵結後起訴。

高雄老司機首選的暗黑美容會館評價相當好。（翻攝網路）

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