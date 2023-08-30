開學首日 瑞芳、汐止、金山警同步啟動「護童專案」

汐止警分局同仁在汐止國小前執行護童專案。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/30 09:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕今天為國小學童開學首日，瑞芳、汐止、金山警分局為維護轄內學童上、放學時段人身安全，特別啟動「護童專案」，針對轄區內各個國小編排警力，分局長王耀輝、黃國政及蔣叔君均親自到轄區內國小巡視與校長、老師及導護志工媽媽共同護童，執行交通疏導及維護校園周邊環境安全，全面保護學童行的安全。

瑞芳警分局長王耀輝除帶領防治組組長、家防官等人，至瑞芳等國小關心學童上學路上交通情形，也提醒駕駛人行經學區應主動放慢車速，禮讓行人，以維護路過學童的安全。

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汐止警分局長黃國政則率分局同仁前往汐止等國小向學童們進行婦幼及交通安全宣導，提醒孩童平時應提高警覺，不隨便與陌生人來往、不收取來路不明的食物跟禮物，建立學童身體自主權之觀念，教導學童「保護自己，尊重他人」，以及面對危害時該如何處置應變。

同時提醒小朋友過馬路時要謹記3字訣「停、看、聽」，分別是「在安全地點停等、過馬路盯住來車、注意車輛警示音」，從小建立起良好的交通安全觀念，更能加深與培養道路安全知識與風險意識。

黃國政呼籲「響應交通部全國9月交通安全月，「車輛慢看停，行人安全行」，禮讓行人為今年執法重點，駕駛人行經校園周邊道路時，應減速慢行，優先禮讓行人通過，讓孩童能開開心心出門上學，平平安安回家。」護童專案是分局的重點勤務之一，同仁除了疏導周邊交通車流及取締各項違規，同時加強校園周邊巡守，杜絕校園發生危害。

瑞芳警分局同仁在瑞芳國小前進行護童專案。（記者吳昇儒翻攝）

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