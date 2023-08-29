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竊盜慣犯「前科累累」 辦案人員大吃一驚

洪姓慣犯涉嫌竊盜罪，被橋頭地院判刑，辦案人員發現他前科大吃一驚。（記者鮑建信攝）

洪姓慣犯涉嫌竊盜罪，被橋頭地院判刑，辦案人員發現他前科大吃一驚。（記者鮑建信攝）

2023/08/29 22:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市洪姓慣犯竊取轎車內200元落網，警方依竊盜罪嫌移送法辦，雖被橋頭地院判處拘役50天，但辦案人員赫見其素行資料大吃一驚，前科表一大串，犯案高達30多次，真的是名符其實的「前科累累」。

判決書指出，2021年11月4日下午4點多，洪嫌腳踏車行經高雄市仁武區一處停車格時，持工具拆除自小客車的車窗，涉嫌竊取車內200元現金，案經車主報警處理，循線查獲洪男，被仁武分局依竊盜罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴，檢察官並認為他涉案情節輕微，聲請法院簡易處刑。

橋頭地院開庭調查，發現他這10年來，共涉及2起吸食毒品罪和22起竊盜，分別被判處1月至1年不等徒刑定讞，經法官併執行刑7年1月定讞。不久，他又因4次竊盜，被法院判處7月至9月不等徒刑，併執行刑2年6月確定，總計9年7月徒刑。

這倆件併執行刑確定案，加上他另案撤銷假釋後的殘刑接續執行，並在2021年5月22日執行完畢，假釋出獄不到半年，又涉嫌竊取轎車內現金，被橋頭地院依竊盜罪，判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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