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im.B主嫌曾耀鋒僅國中畢業程度 7年詐騙4000多人吸金90億

im.B主嫌曾耀鋒（中）國中畢業程度，7年詐騙4000多人吸金90億。（資料照）

im.B主嫌曾耀鋒（中）國中畢業程度，7年詐騙4000多人吸金90億。（資料照）

2023/08/29 20:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒等30人，今天被台北地檢署起訴，曾耀鋒今年5月落網前2天，在宜蘭酒駕被警攔獲，謊報友人姓名騙過執勤警員，事後被查出真實身分送辦，犯行使偽造私文書罪，宜蘭地院日前判3月徒刑。根據調查，曾男僅國中畢業程度，7年來詐騙4000多人，吸金90億元。

5月3日凌晨0時48分，50歲的曾耀鋒駕駛租賃小客車，行經宜蘭縣羅東鎮中山路與站前南路路口被警攔下，因拒絕酒測被開罰18萬元，當時是通緝犯身分，為逃避查緝，偽簽友人姓名，警方後來看到新聞報導覺得眼熟，進一步追查始悉上情。

據了解，曾耀鋒遇警攔查當下，原來是開車載著女友張淑芬到宜蘭藏匿，拒絕酒測簽完罰單後，便驅車前往羅東鎮一家知名溫泉酒店過夜，2天後就被查獲，目前仍在台北看守所羈押。

曾耀鋒在宜蘭地院庭訊時指稱，他國中畢業智識程度，從事不動產及土地開發，法官審酌曾男為掩飾真實身分以脫免刑責，竟冒用他人身分偽造簽名，影響警察機關對於道路交通違規事件管理、稽查、裁罰的正確性，所為實屬不該，但犯後尚知坦承犯行，判3月徒刑，可易科9萬元罰金。

im.B詐騙4000多人，7年來吸金90億元，其中500多名被害者提告，北檢依違反銀行法、組織犯罪防制條例、詐欺、使公務員登載不實、洗錢等5大罪，起訴有四海幫背景的曾耀鋒等30人。

曾耀鋒5月3日凌晨駕駛租賃小客車在羅東鎮一處路口被警攔下。（記者江志雄翻攝）

曾耀鋒5月3日凌晨駕駛租賃小客車在羅東鎮一處路口被警攔下。（記者江志雄翻攝）

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