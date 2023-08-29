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「最貪公務員」前營建署組長張之明涉收賄7567萬 850萬交保

時任營建署道路工程組組長張之明移審台北地院，法官訊後裁定850萬元交保。（資料照）

時任營建署道路工程組組長張之明移審台北地院，法官訊後裁定850萬元交保。（資料照）

2023/08/29 18:18

首次上稿17:44
更新時間18:18（新增北檢不抗告）

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕營建署道路工程組前組長張之明，被控於任內透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍充當白手套，收受前瞻基礎建設廠商陳登來等人賄賂達7567萬餘元，還由廠商埋單幫他養情婦、買車，台北地檢署昨依不違背職務行受賄等罪，起訴張之明、下屬詹加欣、張騰龍及陳登來等4人；今天將在押的張之明、陳登來移審台北地院，法官訊後裁定張之明850萬元、陳登來350萬元交保，皆限制住居與出境、出海。

北檢不抗告︰尊重法官裁定

針對是否抗告，北檢表示，本案共犯均已認罪，僅張之明否認，已無勾串之虞，檢方已建請法院羈押及限制出境，尊重法官裁定。

全案以人工抽籤抽中法金融法庭法官彭慶文受命承審。庭訊時，張之明否認犯罪，哽咽稱他已辭職，不會再去營建署上班，財產都已被扣押，已一無所有，請求法官讓他交保，回家照顧、陪伴年邁的父母。

檢察官則認為，張之明尚有不明現金、犯罪所得待清查，本案涉及前瞻計畫重大政策收賄案，且在中國上海投資哈密瓜事業，有收押必要，建請法官續押。

法院裁定指出，張之明犯罪嫌疑重大，且否認犯行，涉犯最輕本刑7年以上的收賄重罪，有勾串共犯、證人之虞，且在中國有投資事業，犯罪所得尚未足額扣押，且仍有部分金額流向不明，有逃亡之虞，但法官彭慶文審酌後，認為張沒有羈押必要，裁定張850萬元交保；至於陳登來於偵查間認罪，獲裁定350萬元交保。

北檢起訴指控，營建署道路工程組負責審議地方政府提出的提升道路品質補助計畫，擇優進行差別性補助，陳登來自2017年起協助撰寫計畫書，為求通過審核，透過張騰龍打點張之明。

檢方查出，陳登來以核定補助金額的1至3％為給張之明與張騰龍的賄款，張之明並指示詹加欣教導其他廠商寫「市區道路BIM應用推廣案」等投標書，共收賄7452萬元，另接受性服務與吃豪餐等不正利益33萬餘元，總計不法所得7567萬餘元。

至於白手套張騰龍，及接受廠商招待飲宴36次的道路工程組前課長詹加欣，偵查期間認罪繳回犯罪所得各1652萬餘元、8萬4000餘元，檢方昨起訴時建請減刑。

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