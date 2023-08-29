為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

1件案子收848萬元……假律師騙1400多萬元被起訴

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2023/08/29 16:52

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子向多位不知情的民眾，謊稱自己是律師、在律師事務所上班，騙取律師費，合計得手1400多萬元，其中有一件當事人，請他處理與家人間的房屋所有權糾紛，光是在調解階段，邱男就拿到848萬元費用，新北地檢署今依違反律師法、刑法詐欺取財等罪嫌起訴邱男。

檢方調查，邱男最先的犯罪時間點在2011年間，他在台北市某理髮廳內，向2位民眾謊稱自己是律師、在律師事務所工作，可協助進行不當得利等民事訴訟，包含開庭及撰寫書狀，致被害者受騙，花27萬元委託他擔任訴訟代理人。

檢方調查，邱男又涉嫌以自己是律師，可協助進行妨害婚姻及家庭、確認親子關係等刑民事訴訟，向不知情民眾騙取100萬元律師費；同年12月底，還以可受委任代撰訴訟書狀並辦理訴訟，或強制執行等非頌事件，向民眾騙取150萬元律師費。

檢方調查，2020年間，邱男向一位民眾謊稱自己是律師，可協助處理當事人返還房屋所有權登記民事案件，騙取律師費，高達848萬元；後來有一名當事人閱卷後發現邱男並非律師而提告，全案因此曝光，檢方調查後依違反律師法、刑法詐欺取財等罪嫌起訴邱男。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醫院也被詐團攻陷 病房女客服員洩近700筆病患個資
2023/08/29 15:35

醫院也被詐團攻陷 病房女客服員洩近700筆病患個資
競選連任文宣等開銷 皆由廠商付款 國民黨籍秀林鄉長王玫瑰 涉貪起訴
2023/08/29 05:30

競選連任文宣等開銷 皆由廠商付款 國民黨籍秀林鄉長王玫瑰 涉貪起訴

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
新北警24歲妻竟是詐團幹部 他查4筆不明個資也被偵辦
2023/08/28 14:39

新北警24歲妻竟是詐團幹部 他查4筆不明個資也被偵辦
盜領客戶8千多萬元養小三、小四 銀行界版「時間管理大師」起訴
2022/06/07 14:45

盜領客戶8千多萬元養小三、小四 銀行界版「時間管理大師」起訴

蘋果型肥胖超困擾 小腹窈窕神器急救援
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播