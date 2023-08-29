1件案子收848萬元……假律師騙1400多萬元被起訴

新北地檢署。（資料照）

2023/08/29 16:52

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子向多位不知情的民眾，謊稱自己是律師、在律師事務所上班，騙取律師費，合計得手1400多萬元，其中有一件當事人，請他處理與家人間的房屋所有權糾紛，光是在調解階段，邱男就拿到848萬元費用，新北地檢署今依違反律師法、刑法詐欺取財等罪嫌起訴邱男。

檢方調查，邱男最先的犯罪時間點在2011年間，他在台北市某理髮廳內，向2位民眾謊稱自己是律師、在律師事務所工作，可協助進行不當得利等民事訴訟，包含開庭及撰寫書狀，致被害者受騙，花27萬元委託他擔任訴訟代理人。

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檢方調查，邱男又涉嫌以自己是律師，可協助進行妨害婚姻及家庭、確認親子關係等刑民事訴訟，向不知情民眾騙取100萬元律師費；同年12月底，還以可受委任代撰訴訟書狀並辦理訴訟，或強制執行等非頌事件，向民眾騙取150萬元律師費。

檢方調查，2020年間，邱男向一位民眾謊稱自己是律師，可協助處理當事人返還房屋所有權登記民事案件，騙取律師費，高達848萬元；後來有一名當事人閱卷後發現邱男並非律師而提告，全案因此曝光，檢方調查後依違反律師法、刑法詐欺取財等罪嫌起訴邱男。

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