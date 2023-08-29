單車騎士遭公車貼近拍打車門 司機怒開擴音器嗆「爸媽死了嗎?」

騎士疑對客運駕駛比中指，司機則嗆你老爸老媽都死了嗎？（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/29 17:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子清晨騎自行車到新北市三芝山區運動，因上坡騎在道路中間，未料被後方的公車按喇叭，公車司機還追上前貼近併行，騎士不爽嗆聲，司機卻開擴音器詛咒「你老爸老媽都死了嗎？」黃姓騎士將影片PO網，直呼台灣被稱為自行車王國，淡水客運的司機卻如此「優質」；淡水警方說，目前未獲報這起行車糾紛，但雙方明顯都違規，若有人提告，將依法受理。

據了解，這起行車糾紛發生在27日上午8時30分許，三芝區北新路二段處因路幅較窄，當時黃男騎乘自行車，上山斜坡騎乘吃力，擋在車道中間，後方公車追上，為閃避對向來車，公車駛近自行車，騎士嚇得說出：「哇靠，靠超近！」伸手拍打公車車門。

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公車司機見狀，暴怒打開擴音器嗆聲：「你騎靠邊一點好嗎？這不是你該騎的」，雙方開始一來一往，司機說：「怎樣啦！騎車騎這樣，是在騎三小」，騎士疑比出中指，司機再怒嗆：「你是沒父沒母教嗎？」騎士回嗆撞我啊！駕駛最後回一句：「你老北老母死了嗎？」加速駛離。

警方檢視騎士PO網影片後指出，公車車體較大，應禮讓自行車，司機開車迫近自行車騎士相當危險，將依違反道路交通管理處罰條例第45條，在單車道駕車與他車並行，處600元以上、1800元以下罰鍰。另司機以擴音器辱罵騎士，涉及公然侮辱罪，警方留言給黃男，若他提告，將依法受理偵辦。

但自行車於未劃設慢車道道路，無正當理由未靠右側路邊行駛，也違反道路交通管理處罰條例第73條，將處300元以上、1200元以下罰鍰；而公車司機若提供行車紀錄器，提告自行車騎士比中指嗆聲，警方也會依公然侮辱受理報案。

警方說明，雙方行徑均違反交通規則，但都不是民眾可檢舉範圍，警方無法依影片開罰，將待雙方提告，依法受理。

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