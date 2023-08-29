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首頁　>　社會

台中國中生遭砂石車輾腳 再獲企業捐助20萬

張生母親（右）鞠躬感謝善心企業及警方協助。（讀者提供）

張生母親（右）鞠躬感謝善心企業及警方協助。（讀者提供）

2023/08/29 15:50

〔記者黃旭磊／台中報導〕明天（30日）就要開學，萬和國中張姓新生於本月14日遭砂石車輾壓右小腿及左腳掌，持續治療骨折骨裂，並由轄區第四分局警分局長李建興、慈濟慈善事業基金會募款醫藥費15萬元，拋磚引玉後引起社會重視，今天再由企業致贈20萬元給單親媽，鼓勵母子勇敢面對新學期。

南屯區春安里張姓男生，14日下午從校車下車步行返家，當時大雨視線及路況差，在無號誌路口遭砂石車撞擊，送中港澄清醫院查出左腳骨裂、右腳開放性骨折及跟骨神經碎裂，韌帶斷裂、肢體嚴重摩擦皮膚重建需3個月復健，張母擔任車床作業員，單親扶養一對兒女，無力負擔醫藥費。

「加油喔，不要放棄希望」，新竹物流仰德集團從報導看到車禍驚心畫面，與台中市警察局長李文章聯繫後，派中區營業處長致贈20萬濟助金，黃女（張生母親）頻鞠躬致謝，轉達張生「有機會要從警幫助社區弱勢」心願，微小心願感動在場人士。

春社派出所長邱量虔說，黃女在車床工廠值班養家8年，需請假照顧住院張生，家中經濟頓時斷炊，先前由分局長李建興向社區及企業募款，親送助學金15萬元至醫院，並提供餐劵支援營養食品，本週再獲企業挹注善款。

黃婦回憶道，14日下午接獲車禍電話，衝到肇事路段，短短3分鐘路程滿心煎熬，護送兒子到醫院路程也驚嚇到六神無主，熱愛運動的兒子雙腳包裹紗布，無助躺在加護病房，眼淚簌簌地狂流，所幸由台灣陽光婦女基金會、警方及企業相助逐步度過難關。

張生（右）感謝第四分局警分局長李建興（中）及慈濟慈善事業基金會協助。（讀者提供）

張生（右）感謝第四分局警分局長李建興（中）及慈濟慈善事業基金會協助。（讀者提供）

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