為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

偽造「兩條線」確診快篩請假 女天兵判刑1年、緩刑3年

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/08/29 14:52

〔記者王定傳／新北報導〕去年6月間，陸軍機械化步兵269旅許姓女士官，因不適應部隊生活，竟拿紅色原子筆在快篩上多畫一條線，變成「兩條線」陽性反應確診，再翻攝傳給部隊請假被抓包，許女原本獲緩起訴，經高檢署發回後，檢方將他起訴，新北地院法官考量許女坦承犯行有悔意，依違反陸海空軍刑法，判刑1年、緩刑3年並提供100小時義務勞務。

檢方調查，去年6月19日晚間7時許，許女因不適應部隊生活，竟在新竹縣湖口車站附近，拿紅色原子筆在快篩上多畫一條線，變成「兩條線」陽性反應確診，再翻拍傳給部隊請假。

隔日，她與長官視訊時，亦提供假確診快篩供查驗，謊稱確診，但長官察覺怪異，經再次檢驗後，快篩試劑測為陰性，長官隨即前往其住處，當場實施檢驗後，快篩試劑測仍為陰性，許女造假犯行因此曝光。

檢方原本考量許女沒有前科，犯後深表悔悟，經此教訓當知警惕，因此依違反陸海空軍刑法中的「意圖免除職役而詐為疾病」罪，予以緩起訴，期間1年，但須支付公庫2萬元並當庭書寫悔過書。

但經高檢署發回後，檢方將她起訴，法官審理認為，許女所為除使其服役單位陷於錯誤而准予病假3日，免除許女於病假期間內的職役，致生損害於部隊對於人員管理的正確性，並危害軍隊戰力，但考量她犯後已坦承犯行，知所悔悟，判刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並提供100小時義務勞務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》海軍存量管制有漏洞！1164筆資料遭竄改 後勤補給大亂
2023/05/10 08:57

獨家》海軍存量管制有漏洞！1164筆資料遭竄改 後勤補給大亂
海軍雷達站長3度逾假送法辦 支付公庫10萬換緩起訴
2023/02/13 20:08

海軍雷達站長3度逾假送法辦 支付公庫10萬換緩起訴

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
偽造「兩條線」確診快篩被抓包 女天兵緩起訴
2023/01/04 16:38

偽造「兩條線」確診快篩被抓包 女天兵緩起訴
確診阿兵哥「偽陽」想延假 被依軍法起訴
2023/01/04 09:51

確診阿兵哥「偽陽」想延假 被依軍法起訴

開學季！爸媽荷包不哭泣 兒童帳戶養大教育金
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播