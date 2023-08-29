偽造「兩條線」確診快篩請假 女天兵判刑1年、緩刑3年

新北地院。（資料照）

2023/08/29 14:52

〔記者王定傳／新北報導〕去年6月間，陸軍機械化步兵269旅許姓女士官，因不適應部隊生活，竟拿紅色原子筆在快篩上多畫一條線，變成「兩條線」陽性反應確診，再翻攝傳給部隊請假被抓包，許女原本獲緩起訴，經高檢署發回後，檢方將他起訴，新北地院法官考量許女坦承犯行有悔意，依違反陸海空軍刑法，判刑1年、緩刑3年並提供100小時義務勞務。

檢方調查，去年6月19日晚間7時許，許女因不適應部隊生活，竟在新竹縣湖口車站附近，拿紅色原子筆在快篩上多畫一條線，變成「兩條線」陽性反應確診，再翻拍傳給部隊請假。

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隔日，她與長官視訊時，亦提供假確診快篩供查驗，謊稱確診，但長官察覺怪異，經再次檢驗後，快篩試劑測為陰性，長官隨即前往其住處，當場實施檢驗後，快篩試劑測仍為陰性，許女造假犯行因此曝光。

檢方原本考量許女沒有前科，犯後深表悔悟，經此教訓當知警惕，因此依違反陸海空軍刑法中的「意圖免除職役而詐為疾病」罪，予以緩起訴，期間1年，但須支付公庫2萬元並當庭書寫悔過書。

但經高檢署發回後，檢方將她起訴，法官審理認為，許女所為除使其服役單位陷於錯誤而准予病假3日，免除許女於病假期間內的職役，致生損害於部隊對於人員管理的正確性，並危害軍隊戰力，但考量她犯後已坦承犯行，知所悔悟，判刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並提供100小時義務勞務。

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