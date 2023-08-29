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甫遭颱風重創 澎湖箱網養殖業者被竊千尾藍、黃瓜石斑

宵小趁風災損失，趁機侵入箱網竊取高價魚種。（記者劉禹慶攝）

宵小趁風災損失，趁機侵入箱網竊取高價魚種。（記者劉禹慶攝）

2023/08/29 11:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫受到杜蘇芮颱風重創的澎湖箱網養殖業，含淚展開重建，卻又遭宵小闖入竊取上千尾昂貴魚種藍瓜、黃瓜石斑，損失200萬元，讓業者損失雪上加霜，澎湖縣警局已介入調查釐清案情。

據了解，竊賊約4至5人，先用踢圈方式，從岸邊游至箱網旁後，將4組養殖2公斤體型藍瓜、黃瓜石斑的箱網網蓋解開，然後放入釣魚線，將箱網內養殖的藍瓜、黃瓜石斑大肆掠奪，然後再將箱蓋簡單捆綁回去。

竊賊以為神不知鬼不覺，殊不知其捆綁手法與業者慣用的不同，養殖業者隔天餵食時就察覺有異，發現除捆綁手法不同，網蓋上也出現拉扯藍瓜石斑時不慎斷裂遺棄的釣組，業者粗估損失2公斤體型藍瓜、黃瓜石斑1000餘尾，以每公斤市價1000元估算，約損失2百萬元。

有民眾發現，隔天臉書就有人販售體型2.47公斤的黃瓜石斑，並且售價遠低於市場應有的2500元，僅以1700元銷售，馬上有民眾通知該養殖業者，經詢問後得知，有釣客當天凌晨2點左右與其聯繫，表示有釣到一批高檔石斑魚，售價遠低於市場價，因此才會購入上網販售。

由於其他箱網養殖區，也曾發現有竊賊利用潛水方式，在箱網水下偷魚，行徑十分囂張，研判應該是一組4至5人的竊賊集團，分別在澎湖各處箱網養殖區偷魚，養殖業者大多不敢報案，也因此讓竊賊更加有恃無恐。二崁箱網養殖業者之前就因為檢舉竊賊，結果遭竊賊將整組箱網割破，造成養殖魚全數跑光損失慘重。

業者由箱網蓋子捆綁方式，確定遭宵小侵入。（記者劉禹慶攝）

業者由箱網蓋子捆綁方式，確定遭宵小侵入。（記者劉禹慶攝）

箱網養殖區常出現釣魚民眾，因此宵小鎖定不易。（業者提供）

箱網養殖區常出現釣魚民眾，因此宵小鎖定不易。（業者提供）

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