被走錯包廂醉客逼敬酒 他反擊刺一刀竟奪命判刑11年

25歲羅姓男子去年9月在台北市忠孝東路一家禮服酒店疑因酒醉誤闖隔壁包廂，爆發口角後，拿起菸灰缸作勢攻擊，反被對方刺傷左肩，原打算自行就醫，沒想到走到大樓門口突然倒地送醫不治。（資料照，記者闕敬倫翻攝）

2023/08/29 12:03

〔記者張文川／台北報導〕26歲男子黃宇豪去年9月在台北市一家酒店遇上隔壁包廂素昧平生的25歲羅姓男子疑似酒醉誤闖，還大小聲要敬酒，雙方爆發口角，面對羅男拿起菸灰缸作勢攻擊，他反擊持彈簧刀刺傷對方左肩，羅男原以為是輕傷打算自行就醫，沒想到走到大樓門口突然倒地昏迷送醫搶救無效；台北地院今依殺人罪判他11年有期徒刑。可上訴。

黃男供稱不認識羅男，起因是對方強逼敬酒，還作勢攻擊他，他才刺對方一刀當警告，沒想到一刀就奪命。

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檢警調查，去年9月3日凌晨0時許，羅男與2名友人前往台北市忠孝東路四段、敦化南路口的威思汀禮服酒店狂歡，因9樓、10樓的包廂客滿，被店家帶到5樓辦公室的包廂招待所，徹夜狂歡至隔日清晨。

清晨5時許，羅男因酒醉走錯包廂，入內後即發酒瘋，大呼小叫要求包廂內素不相識的黃男向他敬酒，爆發激烈口角，羅男舉起菸灰缸作勢攻擊，黃男不甘示弱抽出隨身攜帶的彈簧刀朝羅男左肩上緣刺了1刀，包廂內其他人隨後一哄而散。

當時羅男傷處未大量出血，且疑因酒醉而減緩痛覺，十餘分鐘後，他才自行走出包廂打算就醫，不料走到一樓大樓門口便癱倒在地。消防局救護員獲報到場，發現羅男的嘴唇發紫、氣息微弱，送醫搶救仍宣告不治。

黃宇豪因涉嫌殺人當天上午9時許被警方循線逮捕，他供稱不認識羅男，羅男當時走錯包廂還大小聲，甚至拿菸灰缸作勢打他，他才持彈簧刀反刺一下以示警告，沒想到會出人命。

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