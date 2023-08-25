塑膠袋破底慘燙傷！陽春麵闆娘怒向廠商求償94萬 結果曝光

胡姓麵店老闆娘燙傷，向生產塑膠袋廠商求償，彰化地院判賠43萬元。示意圖。（資料照；本報合成）

2023/08/25 21:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陽春麵店胡姓老闆娘裝熱湯時，塑膠袋底部突然破裂，熱湯灑她身上，右上肢百分之6面積二度燒燙傷，憤而向塑膠袋生產廠商求償94萬元。彰化地院審理，法官認為，塑膠袋因生產瑕疵導致胡女使用時受傷，具因果關係，求償有理，在酌減精神慰撫金後，判賠43萬元，全案可上訴。

判決書指出，胡女在彰化市開陽春麵店，長年向蔡姓中盤商採購台南市某塑膠袋工廠生產的PP塑膠袋，用來裝盛湯麵或熱湯，塑膠袋具備承受攝氏100到110度的高耐熱度，使用多年均未發生意外。不過，在2021年1月某日，胡女裝外帶熱湯時，塑膠袋底封口處黏封不牢固破裂，被熱湯燙傷，送醫發現右上肢百分之6體表面積二度燒燙傷，受傷部位喪失排汗功能。

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胡女對塑膠袋廠商負責人、蔡姓中盤商提告過失傷害，不過，塑膠袋廠商負責人已歿，獲不起訴。檢方偵查時當庭勘驗，該批塑膠袋的同一包塑膠袋，發現尚有其他塑膠袋袋底有未完全封住情形，足認生產過程存有瑕疵；事件發生後，塑膠工廠也在改版的塑膠袋包裝上加註「盛裝高溫液體，需注意使用，避免燙傷」警語，也可證明塑膠袋確實可用來盛裝湯麵或熱湯，但因有瑕疵，致使胡女受傷。

胡女向塑膠袋工廠提出侵權損害賠償之訴，請求醫療費用3萬4281元、不能工作損失及勞動能力減損之損害30萬7759元、精神慰撫金60萬元，共約94萬元。

法官審理認為，根據檢方調查跟蔡姓中盤商證詞，間接證明胡女是因該批塑膠袋的瑕疵受傷，具相當因果關係，塑膠袋廠商自應負擔損害賠償責任，胡女請求賠償屬合法有據，但就求償金額部分兩造既有爭執，審酌後判定，醫藥費3萬4218元全賠；工作損失賠3萬6000元，精神慰撫金應減為36萬元，總計判賠43萬218元。全案可上訴。

胡姓麵店老闆娘燙傷，向生產塑膠袋廠商求償，彰化地院判賠43萬元。示意圖。（資料照）

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