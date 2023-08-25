礁溪「四城救護站」下週成立 未來規劃消防分隊

宜蘭縣消防局將借用四城派出所備勤室設置四城救護站，預計下週成立，強化礁溪地區救護量能。（記者游明金攝）

2023/08/25 16:17

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉每個月救護量270多件，是全縣第3高鄉鎮市；但礁溪幅員遼闊，礁溪、宜蘭消防分隊中間的二結、吳沙、龍潭與匏崙等村，從兩分隊出發都需近半小時車程，再加上塞車，緩不濟急。為強化救護能量，宜蘭縣消防局預計下週成立四城救護站，可大幅縮短車程，未來則朝消防分隊方向進一步規劃。

礁溪救護量僅次於宜蘭市、羅東鎮，南、北宜蘭、礁溪2個消防分隊，距離12公里。從目前救護情況，礁溪分隊至二結村要28分鐘、到匏崙村要34分鐘、吳沙村21分鐘、龍潭村22分鐘；若遇假日塞車，時間勢必拖的更久，恐延誤救護黃金時間。若由宜蘭分隊支援，距離也是差不多，同樣緩不濟急。

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依據消防局統計，礁溪有18個村，去年全鄉有2559件救護件數，二結、吳沙、龍潭與匏崙就占了376件，佔全鄉14.7％。全鄉年度OHCA（無生命徵象）案件，去年52件，吳沙等4村有6件，也佔11.5％。

縣議員林聰池認為，二結、吳沙、龍潭與匏崙等村距離消防分隊較遠，易延誤救護時效，甚至危及生命安全，為把握黃金救援時間，建議在四城地區設置救護站。縣議員吳宏謀則進一步要求，不只救護，未來應朝消防分隊分向規劃，才能解決救護救災問題。

宜蘭縣消防局長徐松奕指出，全縣目前有18個消防分隊，其中南山救護站也擴編成分隊，消防局也支持在四城增設救護據點，感謝四城派出所提供備勤室給消防局使用，未來每天中午12點到晚上8點，都會派駐1車2人進駐待命，未來人也會在龍潭、四城地區找尋適當地點設置消防分隊。

縣消防局補充，四城救護站目前在進行冷氣、電話裝設，預計下週三就可完成，應該下週就能啟用，目前勤務安排週1至週5由礁溪分隊派員進駐，週6、日由宜蘭分隊支援，四城救護站位於吳沙村，啟用後，到二結只要9分鐘、吳沙2分鐘、龍潭6分鐘，但匏崙較偏遠，還是要23分鐘，但較原本的34分鐘，也是縮短很多。

四城救護站人力與車輛，將由宜蘭、礁溪消防分隊支援。圖為宜蘭分隊。（記者游明金攝）

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