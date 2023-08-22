採茶車司機酒駕 8名採茶工連坐最高可罰12萬「做好幾天白工」

仁愛鄉進入秋茶產期，但警方攔查超載採茶車，又查獲廂型車司機酒駕，車上8名採茶工也得連坐受罰。（仁愛分局提供）

2023/08/22 16:17

〔記者佟振國／南投報導〕卡努風災過後南投縣仁愛鄉茶農搶採秋茶上市，仁愛分局員警在攔查搭載採茶工的廂型車疑違規超載，竟發現司機帶有濃濃酒氣，酒測值達0.41，不僅司機觸犯公共危險罪嫌移送法辦，8名採茶農婦也遭新制連坐，合計最高恐罰12萬元，每人恐怕得做好幾天白工，人數、金額也創鄉內酒駕新制連坐紀錄。

卡努颱風重創仁愛鄉，不僅道路柔腸寸斷，正值產期的蔬果也無法外運，等到道路搶通，農民也積極恢復運銷，最近也是秋茶產期，茶農也把握災後的好天氣上山採收製作。

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仁愛分局員警在台14線霧社路段發現搭載採茶工的廂型車疑似違規超載，進行攔查確認除了駕駛之外還有8名採茶工，多載了1人，開單告發超載之外，員警更看到駕駛「臉紅紅」還散發濃濃酒味，進行酒精濃度呼氣測試，酒測值0.41，依道路交通管理處罰條例第35條第1項酒後駕車、第35條第9項，處駕駛人吊扣牌照2年、3萬至12萬元，並依公共危險罪嫌移送法辦。

由於酒駕三法已經上路，提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600元至3000罰鍰，提高到6000至1萬5000元罰鍰，車上8名採茶婦也遭新制連坐，若每人最高罰1萬5000元，合計高達12萬元，不論是連坐人數或金額，恐怕都創鄉內紀錄，秋茶量少，採茶1天估計能賺3000元，最高得做5天白工，也令8人大呼「五告衰」。

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