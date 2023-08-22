台商林懷接受中共金援幫韓國瑜賄選 赴東檢報到發監

林懷至東檢報到發監執行，直呼司法不公、身陷冤獄。（記者陳賢義攝）

2023/08/22 16:05

〔記者陳賢義／台東報導〕中國長沙台胞投資企業協會會長林懷等人於2019年接受中共金援，利用辦餐會、招待食宿及補助機票費用，期約賄選投票人總統票投韓國瑜、政黨票投國民黨；案經最高法院駁回上訴定讞，林被依違反正副總統選罷法判3年2月徒刑、褫奪公權4年，今日下午由胞姊陪同前往台東地檢署報到發監執行。林懷報到前喊冤，指稱錢是中國給台商協會的，與選舉完全無關，自覺身陷烏龍案。

林懷表示，調查單位偵辦此案弄出個檢舉人「林正義」，再用其證詞羅織罪名，由於檢舉獎金高達1500萬元，且在開庭時其委任律師要求林出庭做證，卻遭檢方拒絕取消，其中貓膩啟人疑竇。他在中國工作及投資多年，因案被限制出境2年，導致事業受到很大的影響，還危及了員工生活及他們的家庭，就連他的親人也因此受到連累遭起訴，因而在律師的建議下暫拋個人榮辱及生意認罪，望能換來緩刑，結果卻是事與願違。

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林懷表示，全案所指中共金援是給台商協會，與選舉完全無關。現在有很多烏龍法官都是看風向辦案，不論是對整個國家或社會都是如此，嚴重懷疑調查單位所指檢舉人林正義，根本是個虛擬人物。原以為認罪就能換得緩刑，且重回工作崗位，結果竟是出乎意料，司法不公讓他平白淪陷冤獄。

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