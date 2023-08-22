為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台商林懷接受中共金援幫韓國瑜賄選 赴東檢報到發監

林懷至東檢報到發監執行，直呼司法不公、身陷冤獄。（記者陳賢義攝）

林懷至東檢報到發監執行，直呼司法不公、身陷冤獄。（記者陳賢義攝）

2023/08/22 16:05

〔記者陳賢義／台東報導〕中國長沙台胞投資企業協會會長林懷等人於2019年接受中共金援，利用辦餐會、招待食宿及補助機票費用，期約賄選投票人總統票投韓國瑜、政黨票投國民黨；案經最高法院駁回上訴定讞，林被依違反正副總統選罷法判3年2月徒刑、褫奪公權4年，今日下午由胞姊陪同前往台東地檢署報到發監執行。林懷報到前喊冤，指稱錢是中國給台商協會的，與選舉完全無關，自覺身陷烏龍案。

林懷表示，調查單位偵辦此案弄出個檢舉人「林正義」，再用其證詞羅織罪名，由於檢舉獎金高達1500萬元，且在開庭時其委任律師要求林出庭做證，卻遭檢方拒絕取消，其中貓膩啟人疑竇。他在中國工作及投資多年，因案被限制出境2年，導致事業受到很大的影響，還危及了員工生活及他們的家庭，就連他的親人也因此受到連累遭起訴，因而在律師的建議下暫拋個人榮辱及生意認罪，望能換來緩刑，結果卻是事與願違。

林懷表示，全案所指中共金援是給台商協會，與選舉完全無關。現在有很多烏龍法官都是看風向辦案，不論是對整個國家或社會都是如此，嚴重懷疑調查單位所指檢舉人林正義，根本是個虛擬人物。原以為認罪就能換得緩刑，且重回工作崗位，結果竟是出乎意料，司法不公讓他平白淪陷冤獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拿「台辦」的錢幫韓國瑜賄選 台商林懷今發監
2023/08/22 08:52

拿「台辦」的錢幫韓國瑜賄選 台商林懷今發監
獨家》替中國賄選、共諜可去外役監？ 國安犯罪未列遴選排除條款
2023/08/01 13:13

獨家》替中國賄選、共諜可去外役監？ 國安犯罪未列遴選排除條款

小港擁溼地公園 低公設比電梯華廈夯
台商拿中共金援替國民黨買票 林懷判3年2月8/22發監
2023/08/01 10:13

台商拿中共金援替國民黨買票 林懷判3年2月8/22發監
台企聯控林懷被判刑是政治迫害 海基會：尊重司法
2023/07/20 16:58

台企聯控林懷被判刑是政治迫害 海基會：尊重司法

聯邦銀行贊助油畫藝術 總獎金240萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播