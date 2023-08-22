高雄公車左轉疑未禮讓 撞傷斑馬線上8旬婦

高雄公車左轉疑未禮讓斑馬線行人，撞傷婦人。（民眾提供）

2023/08/22 15:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一輛公車今午12時20分經七賢、自強路口，左轉時不慎擦撞對向步行在行人穿越道上的80歲婦人，造成黃姓婦人受傷送醫，新興警分局獲報趕往處理，對公車趙姓司機施以酒測，酒測值並未超標，肇責待進一步釐清，交通局表示將再加強監督和教育，若公車未禮讓行人，還要對公車業者連座追究。

新興分局前金所於今天中午12時20分許接獲報案，指自強、七賢路口有一起交通事故，巡邏警組到場協助交通管制，避免二次車禍發生，通報消防局派出救護車，協助將受傷的黃姓婦人（80歲）送往大同醫院治療。

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據瞭解，肇事大客車司機駕駛趙男（59歲）沿自強一路北上車道行駛至七賢路口時，綠燈行駛過程，疑因左轉時未注意車前狀況，且未停讓對向行人穿越道上的婦人，不慎撞上黃婦釀禍，員警依規定測繪與對駕駛實施酒精測試，確認無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。

交通局表示，已請客運公司調監視影帶，如經查證確實違反道路交通管理處罰條例，未依規定禮讓讓人，市府將依規照補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分，對業者扣罰3000元；同時要求客運公司檢討加強駕駛長管理督導，以及重新安排該駕駛長進行行車安全教育訓練，以維護其他用路人行車安全。

高雄公車左轉疑未禮讓斑馬線行人，撞傷婦人。（民眾提供）

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