貨車轉彎60箱飲料掉滿地 8菲籍移工頂烈日幫搬

8名菲律賓籍移工頂著烈日將一箱箱飲料搬到路邊，原本1人需耗費甚久的清除過程，短短數分鐘內即清除完畢，附近店家紛紛豎起大拇指稱讚。 （民眾提供）

2023/08/22 14:19

〔記者湯世名／彰化報導〕熱血移工！1輛中型貨車今天中午滿載飲料行經彰化市中央路與中華西路口轉彎處時，車斗上有約60箱的飲料箱突然散落滿地，還有部分破損飲料外洩，往來車輛紛紛閃避，此時正好有8名菲律賓籍移工要到附近考堆高機駕照，8人見狀立即向附近店家借推車頂著烈日將飲料搬到路邊，原本1人需耗費甚久的清除過程，短短數分鐘即清除完畢，附近店家紛紛豎起大拇指稱讚。

附近店家表示，今天接近中午時分有1輛中型貨車在過彎時疑似重心不穩，車斗上的幾十箱飲料散落路面，當時有1名機車騎士立即把機車橫放在掉落物後方，警示後方車輛，路邊有8名外籍移工看到後，立即來向他商借手推車說要幫忙搬運掉落的飲料箱，他頓時感到相當欽佩，果真是助人不分國籍。

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8名菲律賓籍移工你一箱我一箱的，頂著烈日把一箱箱的飲料搬到路邊放置，原本需要耗費甚久的搬運過程，不到10分鐘就清除完畢，讓貨車司機相當感動，向他們表達謝意。帶領移工的幹部說，這8名菲律賓移工是要來考堆高機駕照，突然看到掉落很多飲料箱，大家心神領會的紛紛向前協助搬運清除掉落物，他也覺得與有榮焉。

8名菲律賓籍移工頂著烈日將一箱箱飲料搬到路邊，短短數分鐘即清除完畢，附近店家豎起大拇指稱讚。 （民眾提供）

8名菲律賓籍移工頂著烈日將一箱箱飲料搬到路邊，還向附近店家借來手推車搬運，不少人豎起大拇指稱讚。 （民眾提供）

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