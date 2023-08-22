沒看好「豬仔」家法伺候 警破竹聯幫南北兩堂口

刑事局南打破獲竹聯幫兩堂口涉詐欺水房。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/22 14:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕竹聯幫弘仁會、明仁會兩堂口分別在台南、新竹設立詐欺集團據點，以假求職方式逼迫求職者交出銀行帳戶，旗下小弟如果沒有看管好「豬仔」還會被家法伺候，刑事局南打長期佈線追蹤，今年2月起展開10波掃蕩，逮捕34位嫌犯到案，訊後依詐欺、組織犯罪等罪送辦。

南打指出，自稱竹聯幫弘仁會堂口成員的黃姓男子，在台南開設水產公司作為掩護，透過網路廣告招攬民眾求職，並要求他們入職前須申辦金融帳戶，等求職者申辦金融帳戶後，旋即遭集團成員拘禁在民宿或汽旅內限制行動自由，再派遣小弟去提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好「豬仔」，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被黃嫌施行家法毆打。

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竹聯幫明仁會王姓成員則是在新竹市北區設立詐團水房據點，以網路求職廣告為誘餌招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供集團所用，求職者可賺取3至5萬元不等酬勞，當車手及水房提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由； 王男等人為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，另開人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提款大筆現金贓款。

南打今年初獲報後展開追查，從2月起共執行10波查緝行動，共計逮捕34名涉案犯嫌到案，查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀，更在王嫌的人頭公司帳戶內查扣1100餘萬元贓款，訊後依涉嫌刑法妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪解送高雄、臺南、新北地檢署偵辦。

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