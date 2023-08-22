帶5把西瓜刀把前岳父砍到失憶 男子判5年9月定讞

蔣姓男子預謀殺前妻，把護女的前岳父砍到失憶。（讀者提供）

2023/08/22 11:07

〔記者張文川／台北報導〕高雄市蔣姓男子不滿孫姓前妻在網路說他壞話，竟無視保護令，帶了5把西瓜刀要去殺前妻，前岳父為了保護女兒而被蔣男砍成重傷，由於過程太過驚悚，前岳父事後心理創傷嚴重，失去這段被砍的記憶。一審高雄地院認為蔣男罹患持續性憂鬱症而減輕其刑，依殺人未遂罪判他徒刑5年9月，二審、三審皆維持原判，駁回上訴定讞。

判決指出，33歲蔣男和孫姓前妻於2021年離婚後，仍常去孫女住處騷擾，被法院核發保護令，禁止他出現在孫女100公尺內或做出任何騷擾、跟蹤行為。

請繼續往下閱讀...

去年2月27日凌晨4點多，蔣男不滿孫女在網路說他壞話，竟萌生殺人念頭，他先把5把西瓜刀放在前妻家隔壁的檳榔攤水桶內，再去孫家敲門。

前岳母開門時，蔣說要拿玩具給小孩，孫母轉頭去喊女兒下樓，蔣男以為前岳父拿手機報警，竟直接轉身至檳榔攤抽出一把西瓜刀，返回直接砍殺孫父。

孫父身中多刀仍不忘護住妻、女，孫女此時下樓見前夫已殺紅眼，上前扭打奪刀，也被蔣男砍中一刀，蔣男於過程中不斷嘶吼「妳為什麼要逼我」。警方獲報趕到現場壓制蔣男。

檢方根據醫院驗傷報告，發現孫父重傷後，雖生命暫時無虞，但竟然因為事件過程太過驚悚，已失去這段被砍的記憶。

高雄地院審理時，蔣男說因患精神疾病，犯案前有服用含「FM2」的鎮靜藥物，昏昏沉沉不知道發生何事；法官根據醫院鑑定報告，確認蔣男罹患持續性憂鬱症，減刑後依殺人未遂罪判處5年9月徒刑，另依違反家暴令判刑3月，民事判賠100萬元。

經上訴高雄高分院被駁回後，蔣男再上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴確定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法