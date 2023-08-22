為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

對少女口交 因她多講3歲男子獲判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2023/08/22 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕某男子與未滿14歲的國二少女2021年在網路認識，成為男女朋友，2022年男子在嘉義市一家飯店經少女同意進行口交，事後被女孩家人發現提告，檢方依妨害性自主罪嫌起訴；嘉義地方法院審理發現，少女曾向男子稱自己17歲，交友軟體上也登錄年齡17歲，也無證據證明男子確實知悉少女未滿14歲，日前判男子無罪。

檢方指出，男子2021年9月透過交友軟體LEMO認識當時未滿14歲的少女，並加臉書好友，透過網路聊天，11月時確認為男女朋友；2022年1月3日2人第一次見面，在嘉義市某大飯店房間，男子經少女同意進行口交；後來少女與男子在網路聊天時，被母親發現，因此報警提告。

男子承認有對少女口交，但稱當時不知道少女實際年齡，少女曾在網路聊天時說自己是17歲，也曾問過她，都稱是16歲以上，而且少女外觀成熟，他覺得有18、19歲，少女在交友軟體顯示的出生年齡為2003年，讓他無法判斷少女年齡。

少女說，2021年12月底與弟弟蹺家去北投找網友，在網友家住2天，2022年1月2日離開網友家，但不想回家，跟男子傳訊息說要見面，因此搭火車到嘉義市。然而少女在警訊、法院審理時，對於是否有跟男子告知自己是13歲，還是17歲，或是自己是國二學生等等，說詞並非明確一致，前後不符。

法院審理認為，少女對於自己是否有告知男子就讀年級及歲數，前後不符，難認明確，而少女的臉書資料所留出生年份為2003年，並曾於在臉書聊天訊息發送「而且我才17」的文字訊息。

少女母親則說，據她所知，男子早知道女兒是國中生，之前男子與女兒用臉書聊天被她抓到，有問男子知道不知道女兒幾歲，當時男子稱是15歲，自己也跟男子說女兒才國二；但少女母親說法與少女說法有不符之處，男子也稱，身高只比少女高一點點，少女外觀又成熟，且少女每次講的年齡都不太一樣，但都沒講未滿14歲。

法院審理認為，證據僅能證明男子有對少女口交，但無法確實證明男子知悉少女未滿14歲，判決男子無罪。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿兵哥勸誘12歲女童嘿咻 「下次沒吞精就喝尿」對話成鐵證
2023/08/16 17:55

阿兵哥勸誘12歲女童嘿咻 「下次沒吞精就喝尿」對話成鐵證
誆嬰靈 誘墮胎的學妹3P：流得比較乾淨
2023/08/16 11:25

誆嬰靈 誘墮胎的學妹3P：流得比較乾淨

避免資金停泊站 卡位大馬富人區
魔獸爆硬上男網友逼3P 神隱7天首露臉「第一反應曝光」
2023/07/27 09:33

魔獸爆硬上男網友逼3P 神隱7天首露臉「第一反應曝光」
是有多凍未條？人來人往火車站大廳 女幫男「忘情吞吐」
2023/07/07 06:21

是有多凍未條？人來人往火車站大廳 女幫男「忘情吞吐」

高雄小港CP值最強24%低公設成家全3房
太誇張！她在餐廳公然「口愛」 俱樂部發聲明回應了
2023/05/14 22:14

太誇張！她在餐廳公然「口愛」 俱樂部發聲明回應了
開班教學真人性愛技巧 法院認高材生沒犯公然猥褻罪
2023/05/08 12:01

開班教學真人性愛技巧 法院認高材生沒犯公然猥褻罪
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播