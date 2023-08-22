對少女口交 因她多講3歲男子獲判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

2023/08/22 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕某男子與未滿14歲的國二少女2021年在網路認識，成為男女朋友，2022年男子在嘉義市一家飯店經少女同意進行口交，事後被女孩家人發現提告，檢方依妨害性自主罪嫌起訴；嘉義地方法院審理發現，少女曾向男子稱自己17歲，交友軟體上也登錄年齡17歲，也無證據證明男子確實知悉少女未滿14歲，日前判男子無罪。

檢方指出，男子2021年9月透過交友軟體LEMO認識當時未滿14歲的少女，並加臉書好友，透過網路聊天，11月時確認為男女朋友；2022年1月3日2人第一次見面，在嘉義市某大飯店房間，男子經少女同意進行口交；後來少女與男子在網路聊天時，被母親發現，因此報警提告。

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男子承認有對少女口交，但稱當時不知道少女實際年齡，少女曾在網路聊天時說自己是17歲，也曾問過她，都稱是16歲以上，而且少女外觀成熟，他覺得有18、19歲，少女在交友軟體顯示的出生年齡為2003年，讓他無法判斷少女年齡。

少女說，2021年12月底與弟弟蹺家去北投找網友，在網友家住2天，2022年1月2日離開網友家，但不想回家，跟男子傳訊息說要見面，因此搭火車到嘉義市。然而少女在警訊、法院審理時，對於是否有跟男子告知自己是13歲，還是17歲，或是自己是國二學生等等，說詞並非明確一致，前後不符。

法院審理認為，少女對於自己是否有告知男子就讀年級及歲數，前後不符，難認明確，而少女的臉書資料所留出生年份為2003年，並曾於在臉書聊天訊息發送「而且我才17」的文字訊息。

少女母親則說，據她所知，男子早知道女兒是國中生，之前男子與女兒用臉書聊天被她抓到，有問男子知道不知道女兒幾歲，當時男子稱是15歲，自己也跟男子說女兒才國二；但少女母親說法與少女說法有不符之處，男子也稱，身高只比少女高一點點，少女外觀又成熟，且少女每次講的年齡都不太一樣，但都沒講未滿14歲。

法院審理認為，證據僅能證明男子有對少女口交，但無法確實證明男子知悉少女未滿14歲，判決男子無罪。

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