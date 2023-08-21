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徵信社副總裝針孔查外遇判刑 二審大逆轉「無竊盜犯意」改無罪

徵信社顏姓副總裝針孔，卻被依侵入住宅竊盜罪判刑，高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。（記者鮑建信攝）

徵信社顏姓副總裝針孔，卻被依侵入住宅竊盜罪判刑，高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。（記者鮑建信攝）

2023/08/21 21:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕徵信社顏姓副總和馬姓職員在某大樓住處門口，裝針孔蒐集外遇證據，碰巧女屋主回來，馬慌張攜帶卸下的燈具逃逸，顏則被依侵入住宅竊盜罪重判8月，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認為他沒有竊盜犯意，改判無罪。

據了解，吳妻因遭家暴，帶小孩搬到高雄市苓雅區某大樓居住，並與其夫正在打離婚官司期間，其夫則懷疑她另結新歡，乃與徵信公司簽約，蒐集她外遇證據，包括行蹤調查、裝針孔攝影機等。

2022年7月15日凌晨1點多，顏姓副總經理和馬姓職員（竊盜部分另案處理）抵達吳妻住處，顏動手拆卸燈管並準備安裝針孔攝影機，負責把風的馬，擔心燈管會破碎，所以先放入箱子。

不久，馬突然聽到電梯有動靜，懷疑是女屋主回來，揮手示意顏趕快離去，他逃逸時因過於緊張，連同箱子和燈管帶走，顏則被管理員查獲，被苓雅分局依侵入住宅等罪移送高雄地檢署，檢察官開庭偵查後，顏被依侵入住宅竊盜罪起訴，侵入住宅部分處分不起訴。

地院重判顏有期徒刑8月，他不服上訴後，高雄高分院認為顏僅是受託裝針孔查外遇，主觀上並無竊取燈管的犯意，改判無罪，仍可上訴。

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