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從雲林到東港找朋友 坐骨神經痛到自撞鵬灣大橋分隔島

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

2023/08/21 19:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕71歲的蘇姓老翁從雲林駕車到屏東東港找朋友，卻不慎失控撞上分隔島樹叢，警方到場協助，才發現蘇翁竟是因為坐骨神經痛以致無法控制車輛，趕緊替他駕車回到東港派出所，再請家屬前來載送蘇翁回家休息。

東港分局東港派出所所長黃奕鳴、警員莊富傑日前執行巡邏時，獲報指稱在東港鎮鵬灣大橋有汽車撞到分隔島的交通事故，原來是一輛黑色小客車起先是行車搖晃，隨後竟撞上安全島，車身疑似受損嚴重。

警方到場後只見一部自小客車停放於路中央，經上前查看駕駛人身分為71歲的蘇姓男子，設籍雲林卻在夜間現身東港，蘇翁向警方表示，來東港是要找朋友，但因駕車時突然坐骨神經痛發作，右腳突然也使不上力，導致駕車擦撞道路邊緣導致其左前車輪爆胎，並無受傷不需就醫。

由於蘇翁並無酒駕情事，警方擔心其安危，因此兩人小心翼翼攙扶蘇翁至副駕駛座，並將其自小客車開車回所內，於返回分局時由警員莊富傑、蕭豐田、鍾睿庭等人協助一同攙扶下車後推輪椅將蘇男送到所內休息，並提供熱茶供其暖身。

警方也通知其家屬至派出所將蘇男帶回休息，蘇男兒子到場後非常感謝警方的即刻救援，讓父親能夠平安無事的返家團聚。分局長張世儒說，民眾若健康狀態不佳，千萬不要勉強駕車上路，駕駛途中如發現身體不適，導致無法正常駕駛，應立即停靠休息或可報警請求協助，保障自己及用路人安全。

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

蘇翁在鵬灣大橋上失控撞上分隔島，警方到場解圍。（警方提供）

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