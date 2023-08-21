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首頁　>　社會

企業再度捐巡邏車 民雄警打擊犯罪如虎添翼

北回化學董事長陳芳斌（左二）再度捐巡邏車給北斗所。（記者蔡宗勳攝）

北回化學董事長陳芳斌（左二）再度捐巡邏車給北斗所。（記者蔡宗勳攝）

2023/08/21 17:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕設廠於嘉義縣民雄工業區的北回化學公司董事長陳芳斌，本於「取之於社會、用之於社會」的精神，4年前就曾捐贈巡邏車給民雄分局北斗派出所，8月21日再度捐巡邏車給北斗所，巧合的是，兩部巡邏車車牌號碼同為「5332」，傳為佳話。

捐車儀式今天下午在北斗派出所廣場舉行，前議會秘書長黃尚文、議員黃啟豪、縣警察局長林宏儒等人到場見證，先由陳芳斌致贈巡邏車及車鑰匙予民雄分局，接著民雄警分局長莊思神回贈巡邏車模型作為紀念品，並象徵新贈巡邏車加入分局維護治安的行列。

莊思神表示，感謝北回公司對社會公益與建置警用裝備的大力支持，有了這輛巡邏車，將讓同仁執勤更加順暢，治安績效更好。

陳芳斌指出，北回公司向來本著資源共享，以及「取之社會，用之於社會」精神，來奉獻國家社會，希望增添新裝備後，警方對治安工作能精益求精，好上加好，達成轄區民眾的期待。

黃啟豪說，北回公司創業30年，在陳芳斌董事長的領導下，「瞬間接著劑」市佔率全球第一名，是台灣的隱形冠軍，值得一提的是，陳董事長非常支持警政工作，4前就曾捐捐贈巡邏車給北斗派出所，兩年前捐贈兩部日本原裝進口的警用大型重機給交通警察大隊編派勤務使用，這次再捐贈一台巡邏車，對勤務工作助益甚大。

北回化學兩度捐巡邏車給北斗所，巧合的是，兩部巡邏車車牌號碼同為「5332」。（記者蔡宗勳攝）

北回化學兩度捐巡邏車給北斗所，巧合的是，兩部巡邏車車牌號碼同為「5332」。（記者蔡宗勳攝）

民雄分局長莊思神（左四）回贈巡邏車模型給北回化學董事長陳芳斌（右四）。（記者蔡宗勳攝）

民雄分局長莊思神（左四）回贈巡邏車模型給北回化學董事長陳芳斌（右四）。（記者蔡宗勳攝）

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