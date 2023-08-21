嘉義縣越籍移工工安身亡 與同廠工作妻子陰陽兩隔

嘉義縣大林鎮一名越南籍移工工安事故身亡，檢警相驗為腹腔內出血致命。（記者蔡宗勳攝）

2023/08/21 16:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮19日發生1起工安意外，26歲越籍武姓男移工疑欲關閉斜坡上堆高機電源，反而造成往下滑行，武男跳下車意圖阻止，遭堆高機擠壓送醫不治，武男的阮氏妻子也在同家工廠工作，因工安事故夫妻陰陽兩隔。

嘉義縣消防局於19日上午9點29分據報，指稱大林鎮明華里某工廠發生工人創傷意外需要救護，救護車趕抵，發現1名男性工人因不明原因受傷，意識清楚、對聲音有反應，經送往大林慈濟醫院急救，於當天上午11點27分宣告不治。

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檢警今天表示，現場為肉品加工的工廠，當時武男與其他同鄉移工在廠內作業；據操作堆高機的工人陳述及透過監視器畫面釐清，工人當時將堆高機暫停在廠內一處斜坡上，拉手剎車後下車搬運貨物，26歲越籍移工武男看見堆高機在斜坡上並未熄火，疑似基於好意上車關閉電源，不料，堆高機卻往下滑行，武男情急跳下車意圖阻擋堆高機繼續後退，反遭堆高機與建築物鐵柱夾擠下倒地。

檢警指出，廠內其他移工見狀，立即通報119，由救護車送醫急救後仍不治；檢警昨天會同法醫相驗，死因為雙側肺挫傷合併有氣血胸，肝臟撕裂傷合併腹腔內出血。

縣府勞青處勞工行政科長黃吉良表示，發生工安意外的越籍移工夫妻去年一同從越南鄉下來台工作，期許能為越南家人帶來更好的生活，不料先生發生憾事，妻子悲痛不已，勞青處長指示同仁儘速協助罹難移工向勞動部申請慰問金與職災補償，讓家屬獲得實質的幫助。

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