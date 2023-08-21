2外包工偷電纜釀桃機航廈大停電 分判1年10月、1年6月

鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪破壞桃園機場電纜，企圖偷竊變賣牟利，造成二航廈大停電，桃園地院今依民航法強暴危害飛航安全罪將2人判刑。（本報資料照、航警局提供，本報合成）

2023/08/21 15:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場第二航廈去年3月11日傍晚發生大停電，警方追發現是鍾姓、徐姓外包工人持油壓剪蓄意破壞電纜，企圖偷竊變賣牟利，而造成航廈大停電。案經檢方起訴，桃園地院今天審結，依民航法強暴危害飛航安全罪將2人分別處1年10月及1年6月有期徒刑。可上訴。

判決指出，鍾男因積欠債務，趁工作機會欲竊取桃園機場第二航廈地下二樓貓道上的高壓電纜線變賣還債，去年3月11日傍晚5點多，夥同徐男犯案，當時鍾男持電動棘輪式電纜剪爬上貓道，徐男傳遞飼料袋給鍾男，並在槽道下把風，鍾男持電纜剪剪取電纜線。

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鍾男剪電纜偷竊過程中，因電纜剪尖刀接觸到電纜中間導體造成短路而停電，且電纜剪尖刀與電纜黏著，產生火花及爆炸聲響，鍾男及徐男見狀慌張逃離現場。而二航廈因電纜遭破壞造成南登機長廊（C區）機坪投光燈因停電而閃爍；C9號登機門離場班機使用的橋電因失去供電，造成航機瞬間斷電；C5號登機門的長榮航空班機當時執行空橋退橋作業時，也因空橋失去供電，致空橋自動追平功能喪失，危害飛航安全及其設施。

法官認為，飛航安全與設施維護，關乎人民生命、身體及財產安全，而鍾男、徐男曾因多次竊盜案經判刑並執行完畢，卻仍未知所悔悟，僅因鍾男欠債為求清償，而持電纜剪剪取第二航廈電纜，徐男也不顧飛航安全加入犯罪，2人嚴重危害飛航安全及設施，且犯後仍未賠償損失，審結依強暴危害飛航安全罪，判鍾男處有期徒刑1年10月，徐男處有期徒刑1年6月。

桃園機場停電事件的作案現場，油壓剪被電弧效應電融在電纜畫面曝光，桃園地院今依民航法強暴危害飛航安全罪將2人判刑。（資料照）

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