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釣客礁岩區跌倒疑骨折 消防隊員水漂式搬運救援

救護人員利用水漂的方式，把王男順利送到平坦區，安全搬運上岸就醫。（記者吳昇儒翻攝）

救護人員利用水漂的方式，把王男順利送到平坦區，安全搬運上岸就醫。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/20 19:28

〔記者吳昇儒／新北報導〕63歲王姓男子今日從桃園跑到新北市貢寮區美灣哈海洋生態園區礁岩區進行磯釣，卻不慎跌倒受傷，疑似骨折無法動彈。消防局下午2時26分接獲通報後，立刻派員前往救援。救護人員抵達時，評估現場地形後，決定利用長背板搭配救生衣，讓患者用漂的方式到達平坦處，以利救援。待王男到礁岩平坦處後，隨即將人搬運上岸，送醫救治。

新北市政府消防局接獲海巡人員通報後，派遣貢寮分隊共3車6人前往救援，發現王男疑似右腳踝骨折，無法動彈，但因現場礁岩區不利搬運，擔心造成二次傷害，決定利用水漂的方式，讓患者安全上岸。

救護人員利用長背板固定患者後，再利用救生衣的浮力，成功讓王男在海中漂起，送到平坦處，順利上岸，送往基隆長庚醫院救治，幸無生命危險。

第六大隊大隊長羅億田表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，加上天氣較為炎熱，民眾從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心並結伴同行，特別注意自身安全，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

救護人員利用水漂的方式，把王男順利送到平坦區，安全搬運上岸就醫。（記者吳昇儒翻攝）

救護人員利用水漂的方式，把王男順利送到平坦區，安全搬運上岸就醫。（記者吳昇儒翻攝）

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