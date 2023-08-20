為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

旗津風箏節53遊客分不清「徒步區」被開單告發

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

2023/08/20 13:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕受到2個颱風影響順延的旗津風箏節，為推動城市淨零碳排，並維護行人安全，廟前路段至海水浴場前約300公尺內，規劃為行人徒步區，風箏節期間自12時至22時止，禁止車輛進入，今天活動最後一天，高市警方共開出55件違規罰單，53張是外地遊客，他們表示不知管制機車進入，當地居民2人因勸導不聽遭罰。

鼓山分局今指出，風箏節期間（7月22、23日，8月12、13、19日）在廟前路管制路段，共告發55件車輛違規行駛行人徒步區，其中以機車行駛管制區居多，至於電動四輪車有固定行駛路線，但不包含廟前路管制區，警方多次叮嚀電動車出租業者，務必對承租遊客詳細說明行車動線，避免受罰。

為避免風箏節活動期間，可能帶給當地居民環境和空品衝擊，市府也規定每日上午11時至下午19時，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車，一般燃油機車禁止登上渡輪，至於廟前、海岸路口至海水浴場前約300公尺，規劃為徒步區，汽機車禁止進入。

鼓山分局為維護交通順暢，在各路口派遣員警或義交彈性管制進出車輛，「徒步區」攸關行人安全，避免又淪為「行人地獄」惡名，市府加強宣導外，警方也現場取締告發，保障遊客及居民步行安全。

警方開單告發55人，其中僅有2名當地居民，有里長認為海產街以往周休假日就有有管制，路口並設有告示牌，警察仍會辛苦交管，極少數居民誤入或硬闖遭開單，將再繼續加強宣導與溝通。

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
旗津風箏節復辦 加碼氣墊水樂園
2023/08/11 05:30

旗津風箏節復辦 加碼氣墊水樂園
連2個颱風攪局 旗津風箏節再度順延1週
2023/08/02 22:03

連2個颱風攪局 旗津風箏節再度順延1週

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
25公尺飛龍在天！七股鹽山恐龍風箏齊飛 20米暴龍也衝了
2023/07/22 20:29

25公尺飛龍在天！七股鹽山恐龍風箏齊飛 20米暴龍也衝了
今夏最夯！旗津風箏節+氣墊水樂園 暑假3個週末假日嗨翻
2023/06/09 10:53

今夏最夯！旗津風箏節+氣墊水樂園 暑假3個週末假日嗨翻

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播