旗津風箏節53遊客分不清「徒步區」被開單告發

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

2023/08/20 13:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕受到2個颱風影響順延的旗津風箏節，為推動城市淨零碳排，並維護行人安全，廟前路段至海水浴場前約300公尺內，規劃為行人徒步區，風箏節期間自12時至22時止，禁止車輛進入，今天活動最後一天，高市警方共開出55件違規罰單，53張是外地遊客，他們表示不知管制機車進入，當地居民2人因勸導不聽遭罰。

鼓山分局今指出，風箏節期間（7月22、23日，8月12、13、19日）在廟前路管制路段，共告發55件車輛違規行駛行人徒步區，其中以機車行駛管制區居多，至於電動四輪車有固定行駛路線，但不包含廟前路管制區，警方多次叮嚀電動車出租業者，務必對承租遊客詳細說明行車動線，避免受罰。

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為避免風箏節活動期間，可能帶給當地居民環境和空品衝擊，市府也規定每日上午11時至下午19時，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車，一般燃油機車禁止登上渡輪，至於廟前、海岸路口至海水浴場前約300公尺，規劃為徒步區，汽機車禁止進入。

鼓山分局為維護交通順暢，在各路口派遣員警或義交彈性管制進出車輛，「徒步區」攸關行人安全，避免又淪為「行人地獄」惡名，市府加強宣導外，警方也現場取締告發，保障遊客及居民步行安全。

警方開單告發55人，其中僅有2名當地居民，有里長認為海產街以往周休假日就有有管制，路口並設有告示牌，警察仍會辛苦交管，極少數居民誤入或硬闖遭開單，將再繼續加強宣導與溝通。

旗津風箏節53名遊客分不清「徒步區」遭開單告發。（民眾提供）

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