貧困母子相依維命，暗夜一場惡火母死子傷

貧困母子相依維命，還在使用木頭（右）當薪火。（記者蔡宗勳攝）

2023/08/20 13:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉中洋村今天凌晨2點多傳出住宅火警，由於現場有許多易燃的回收物與木材，火勢一發不可收拾，致老老相依的母死子傷，起火原因由相關單位鑑識釐清中。

嘉義基督教醫院表示，今天凌晨3點多新港火警送到嘉基急診，其中92歲女性OHCA expired，經急救仍告不治；男性約25%燒燙傷，沒插管住燒燙傷中心治療。

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嘉義縣消防局勤務指揮中心是在今天凌晨2點23分接獲通報，指新港鄉中洋村中洋子嘉166縣道附近發生住宅火警，立即派遣新港、嘉太及雙福等分隊前往，抵達後回報現場為一樓磚造鐵皮建築物屋外燃燒廢棄物，燃燒面積約為20平方公尺，經消防隊出水線搶救，火勢於2點50分撲滅。

消防隊員進入火場查看，發現92歲女性雙手及雙肩均有三度燒燙傷、已無呼吸心跳，早一起被鄰居救出的男子右手臂及雙腳掌約有度燒燙傷、意識清楚，給予兩人相關急救處置後，都送往嘉義基督教醫院救治。

鄰居表示，火警發生時，發現林男倒臥火場旁陷入昏迷，大家趕快合力將他抬出，但屋內的林母行動不便，由於當時火勢、濃煙很大，不敢貿然進入，等消防隊員進屋將她救出，已沒有呼吸心跳，令人惋惜。

鄰居指出，72歲林姓男子未婚，與92歲老母同住在老家磚造鐵皮屋相依維命，有位弟弟居住在同村，另有位妹妹嫁在鄰村菜公村，妹妹經常返家探視老母與長兄，由於林男年已7旬，沒有什麼工作能力，靠撿拾回收廢棄物變賣，加上老年年金艱困過日。

據了解，火場堆積不少易燃的回收物，而且母子還在使用傳統爐灶，因而堆置一堆木材，致火勢一發不可收拾，加上庭院有幾棵生長茂密的龍眼樹與樟樹，濃煙直往屋內飄散，釀成母死子傷的悲劇。

貧困母子居住的庭院有幾棵生長茂盛大樹，致火警災情加重。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港深夜火警母死子傷。 （記者蔡宗勳攝）

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