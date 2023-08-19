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PO醉男各種躺！里長超無奈 頭痛人物讓大家束手無策原因曝

男子脫衣裸上身醉倒在公廁，身旁紅標米酒不離身。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子脫衣裸上身醉倒在公廁，身旁紅標米酒不離身。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2023/08/19 23:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家住雲林的男子流浪到台中市北屯區，天天喝醉到處睡，還會隨地小便，大人、小孩不敢靠近。他不騷擾人，沒有自傷也無傷人行為，但裸身、醉倒模樣讓婦女幼童很害怕，當地里長煩惱不已，也勸離不走，PO出醉男各種酒醉路倒照片，請市府單位聯合來會勘，但目前只能多巡邏、勸導。

北屯區北京里圼長歐真宗PO出醉男各種酒醉路倒照片，身旁一定有瓶紅標米酒，他有時醉躺在騎樓、一德公園、一德洋樓，醉倒後經常脫掉衣裸上身，隨地睡倒。在公園就占據兒童遊具鞦韆、溜滑梯，小朋友不敢玩，也不敢靠近，大人也擔心有意外。有時男子也醉倒睡在公廁，造成無法如廁，經常向里長反映。

歐真宗一PO文引來迴響，不少里民和網友也報出醉男蹤跡，不只在北屯里，也常到醉倒北屯兒童公園、在北屯市場乞討，有時也與在外喝酒，但是眾人想不出辦法解決。

歐真宗說，據了解，這名年約40歲男子家住雲林，不知何故流浪到北屯，醉了倒地就睡，有時向人乞討，轉手就買酒，醉了就睡公園、騎樓。去勸離就被惡狠狠瞪著，不為所動，只能報警處理。只是警察走了，人又回來了，男子成了鄰里、社區頭痛人物，希望修法改善這類情形。

警察局、社會局、衛生局及北屯區公所等相單位也到男子常醉倒的地點會勘，查出男子沒有身心障礙、精神疾病，也未有騷擾及傷人行為，也無破壞環境，無法強制驅離，只能軟性勸導；社會局指出，會派員關心及輔導，協助安置。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子脫衣裸上身醉倒在公園。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子脫衣裸上身醉倒在公園。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子脫衣裸上身醉躺在鳥籠式鞦韆。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子脫衣裸上身醉躺在鳥籠式鞦韆。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子醉躺在騎樓。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子醉躺在騎樓。（歐真宗提供）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子醉躺在騎樓，警方來勸導。（歐真宗提供）

男子醉躺在騎樓，警方來勸導。（歐真宗提供）

歐真宗與警方等市府相關單位會勘醉男喝醉到處睡，如何解決。（歐真宗提供）

歐真宗與警方等市府相關單位會勘醉男喝醉到處睡，如何解決。（歐真宗提供）

歐真宗與市府相關單位會勘醉男喝醉到處睡，如何解決。（歐真宗提供）

歐真宗與市府相關單位會勘醉男喝醉到處睡，如何解決。（歐真宗提供）

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