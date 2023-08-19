跳4米深邊坡救人！騎士乘客噴落 頭份衛生所主任再度即刻救援

頭份衛生所主任徐春仕英勇跳下駁坎關心墜落機車騎士與乘客，發現2人小腿都骨折變形，立即請兒子通報119派遣2輛救護車。（徐春仕提供）

2023/08/19 18:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份衛生所主任徐春仕今（19）日下午與兒子開車返家途中，在苗栗市大千南勢院區附近119縣道路段發現1輛雙載機車車禍，騎士與乘客飛落護欄外4公尺深邊坡，徐春仕冒雨跳下駁坎救援，發現2人小腿都骨折變形，請兒子通報119，與警消、熱心民眾合力2人抬上路緣，由消防救護人員送醫。

今年3月間，頭份市衛生所前顯會路73巷口發生轎車與大貨車碰撞事故，當時徐春仕與職員聽到巨大聲響，立即提起急救包衝出，協助轎車內2人脫困，交由消防救護人員迅速送醫。今天，徐春仕再度即刻救援，他謙虛地說，只是本能性的反應處理、做應該做的事，他也提醒鄉親，近來常突然下起大雨，請大家注意安全。

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徐春仕說，苗栗縣政府衛生局今天在苗栗市巨蛋體育館辦理健康嘉年華活動，結束後，他與兒子開車返回西湖鄉住家，下午4點多行經大千南勢院區附近119縣道路段，看見前方道路旁護欄有1輛機車倒地，路旁有1名年輕人慌張呼救，他上前詢問得知年輕人目前「有2人飛落護欄外」。

徐春仕隨即請兒子路邊停車，他到撞擊點呼叫，聽見下方駁坎有人回應，跳下邊坡查看，發現2名男性傷者意識清楚，但小腿都骨折變形。徐春仕請兒子撥打119，告知需要2台救護車、現況與回報他初估傷者的傷勢。

當時又下起大雨，徐春仕也請兒子找些能遮雨的用具，為傷者遮雨，減少失溫發生。消防救護人員到達後，眾人即刻分工，為傷者固定、上頸圈，在其他熱心民眾協助下，將2名傷者抬上路緣，以最短時間內送上救護車就醫。

頭份衛生所主任徐春仕英勇跳下駁坎關心墜落機車騎士與乘客，發現2人小腿都骨折變形。（徐春仕提供）

徐春仕與警消、熱心民眾合力將2名傷者抬上路緣，由消防救護人員送醫救治。（徐春仕提供）

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