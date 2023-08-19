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台、越籍歹徒合組討債集團鎖定欠債移工毆打砸店 中警逮9嫌送辦

廖嫌指示越籍手下潑漆、砸車討債。（讀者提供）

廖嫌指示越籍手下潑漆、砸車討債。（讀者提供）

2023/08/19 14:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台、越籍歹徒合組討債集團，去年起由主嫌妻子與3名越籍手下放高利貸給被害移工，逾期償債就前往砸店潑漆，還毆打債務人，警方於本月14日逮捕9嫌依組織犯罪防制條例罪嫌送辦。

霧峰警分局接獲情資指出，廖嫌（49歲）為首之暴力討債集團，利用同居人及手下越籍身份，向小吃店員工及移工放款並壓扣本票，至少有2名被害人遭砸店及跟監毆打，14日由台中市刑大隊等單位持台中院檢核發搜索票、拘票，前往龍井區臺灣大道5段等12處查扣棒球棍、本票、借據相關證物。

霧峰分局偵查隊長許軒鳴說，集團由6名台籍及3名越籍人士組成，其中1名被害人「阿信」同居人積欠債務16萬元，廖嫌指示手下黃嫌於去年9月間前往「阿信」經營小吃店冥紙，砸毀鍋爐、碗盤藉此恫嚇索討債務。

另名移工「阿文」積欠廖嫌同居人190萬元，黃嫌等人於今年3月間跟蹤「阿文」並持球棍毆打，還敲破車窗、向車身潑漆要求還債。

專案小組指出，歹徒利用移工不熟悉我國法令及語言，無力求助困境，涉嫌以砸店恐嚇等不法手段索討債務，全案詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌送辦。

警方逮捕9名暴力討債份子到案。（讀者提供）

警方逮捕9名暴力討債份子到案。（讀者提供）

越籍債務人小吃店遭潑漆討債。（讀者提供）

越籍債務人小吃店遭潑漆討債。（讀者提供）

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