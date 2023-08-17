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表態支持「安樂死」 柯文哲：國家需要強大的自律體系

柯文哲公開表示，個人支持安樂死合法化，但指出國家需要建立強大的自律體系。（圖擷取自YouTube頻道柯文哲）

柯文哲公開表示，個人支持安樂死合法化，但指出國家需要建立強大的自律體系。（圖擷取自YouTube頻道柯文哲）

2023/08/17 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會對於安樂死的合法性討論不曾間斷，民眾黨總統參選人柯文哲最近公開說，個人支持安樂死合法化，但他指出，國家需要建立強大的自律體系，因此這是一個文化議題，並非僅僅醫學問題。

柯文哲8月16日在YouTube頻道發布一段影片，探討他對「是否支持安樂死」這個議題的立場。影片中，他回應了一名女性觀眾提問，「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」對此，柯文哲坦言這是一個很難回答的題目，並解釋了他的立場。

柯文哲指出，實施安樂死的國家需要高度的自律，因為死亡是由醫生界定的，安樂死是否進行也由醫生定義，按照標準做法，這需要另外兩名醫生的同意。

柯文哲說，自己是支持安樂死的，他在台大進行的研究，詢問人如果有兩個選擇，一是「死掉」，二是「植物人」，結果大概90％的人都選「死掉」，但當情況轉為「若對象是媽媽」，大家就會突然頓住。他還提到，美國在嚴重頭部外傷的死亡率相對較高，因為「美國人不救植物人」，而中華文化強調「螻蟻尚且偷生，好死不如歹活」。

對此，柯文哲認為這題沒有標準答案，因為家屬在做決定時往往受到醫生的影響。他再次強調，「我個人是贊成（安樂死）」，但這要有很強的自律，而且這個議題是文化上的問題，不是醫學問題。

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