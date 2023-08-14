為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一家六口出遊 勇父救溺水兒反遭滅頂 送醫不治

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/14 22:30

首次上稿 18:59
更新時間 22:30（新增徐父不治）

〔記者吳昇儒／新北報導〕台北市一名徐姓父親今下午與妻子帶著3名兒子與1名女兒前往新北市雙溪區清水橋附近戲水。未料，10歲的兒子帶著救生圈被溪水沖走，徐父為救子，趕緊拉住救生圈將他推回岸際，自己卻腳底一滑，遭溪水沖走。新北市消防局接獲通報後，派員搶救，將人救起時，徐男已無呼吸、心跳，送醫搶救後於晚間7時11分宣告不治。

徐男落水後，徐妻趕緊叫12歲的女兒撥打119求援，自己則下水救夫，但丈夫被沖進深水區，丟擲救生圈也救不到人。

新北市消防局派遣23車47人，前往救援，約於12分鐘後，先將徐妻勸上岸際，但因現場深水區水深高達3公尺，便派遣潛搜人員協助救援。

晚間6時9分，救難人員在深水區尋獲徐男，趕緊將他拉上岸際，救護人員初步檢視，45歲徐男已無呼吸心跳，立刻送往基隆礦工醫院搶救。經醫護人員搶救1小時後，徐男仍未恢復生命跡象，最終宣告不治身亡。

新北市政府消防局第六大隊長羅億田表示，民眾到不熟悉野外環境，容易因為「不小心」、「忽視警告禁制標語」及「缺乏正確之戲水觀念」，而疏忽自身安全，導致溺水情況，建議想戲水游泳務必去有救生員的水域，同時呼籲民眾能學習CPR技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命。

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

救難人員在水深達3公尺的深水區將人救起。（記者吳昇儒翻攝）

救難人員在水深達3公尺的深水區將人救起。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北女疑戲水染食腦蟲 衛生局已追蹤600人均無疑似症狀
2023/08/14 14:28

新北女疑戲水染食腦蟲 衛生局已追蹤600人均無疑似症狀
基隆大武崙沙灘1天3起溺水！白天2死 晚上帶女兒戲水父溺斃
2023/08/12 20:52

基隆大武崙沙灘1天3起溺水！白天2死 晚上帶女兒戲水父溺斃

屏東園冶獎三冠王 綠建築標章創新格局
新北加強稽查31家泳池戲水場所 5家餘氯不合標準令限期改善
2023/08/12 15:19

新北加強稽查31家泳池戲水場所 5家餘氯不合標準令限期改善
嘉義六腳大排男子落水 空拍機發現已溺斃
2023/08/12 11:28

嘉義六腳大排男子落水 空拍機發現已溺斃

能吃好吃飽的崩脂瘦身法正當紅！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播