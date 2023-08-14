一家六口出遊 勇父救溺水兒反遭滅頂 送醫不治

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/14 22:30

首次上稿 18:59

更新時間 22:30（新增徐父不治）

〔記者吳昇儒／新北報導〕台北市一名徐姓父親今下午與妻子帶著3名兒子與1名女兒前往新北市雙溪區清水橋附近戲水。未料，10歲的兒子帶著救生圈被溪水沖走，徐父為救子，趕緊拉住救生圈將他推回岸際，自己卻腳底一滑，遭溪水沖走。新北市消防局接獲通報後，派員搶救，將人救起時，徐男已無呼吸、心跳，送醫搶救後於晚間7時11分宣告不治。

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徐男落水後，徐妻趕緊叫12歲的女兒撥打119求援，自己則下水救夫，但丈夫被沖進深水區，丟擲救生圈也救不到人。

新北市消防局派遣23車47人，前往救援，約於12分鐘後，先將徐妻勸上岸際，但因現場深水區水深高達3公尺，便派遣潛搜人員協助救援。

晚間6時9分，救難人員在深水區尋獲徐男，趕緊將他拉上岸際，救護人員初步檢視，45歲徐男已無呼吸心跳，立刻送往基隆礦工醫院搶救。經醫護人員搶救1小時後，徐男仍未恢復生命跡象，最終宣告不治身亡。

新北市政府消防局第六大隊長羅億田表示，民眾到不熟悉野外環境，容易因為「不小心」、「忽視警告禁制標語」及「缺乏正確之戲水觀念」，而疏忽自身安全，導致溺水情況，建議想戲水游泳務必去有救生員的水域，同時呼籲民眾能學習CPR技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命。

消防隊員將溺水的徐男救上岸，但已無呼吸心跳。（記者吳昇儒翻攝）

救難人員在水深達3公尺的深水區將人救起。（記者吳昇儒翻攝）

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